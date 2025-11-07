“りかしん”結成約2カ月でデビュー！紀平梨花「後ろを向くときもあった…」新たな挑戦に西山真瑚も「ものすごいスピードで成長している」

11月1〜2日にかけて行われたアイスダンス予選会。アイスダンスでデビュー戦を果たし、3位表彰台にのぼったのが紀平梨花・西山真瑚組だ。

アイスダンスの練習をはじめてから1カ月半という異例の早さで実戦デビューした“りかしん”。紀平にとっては、約3年ぶりの大会出場。

ブランクを感じさせない堂々の滑りで12月の全日本選手権への出場を決めた。

まだカップルを組んで間もない10月に拠点とするカナダ・モントリオールで行ったインタビューで、2人はすでに息ぴったりの相性の良さを見せた。

複雑な人生を経験した

今年9月、これまで大会から遠のいていた紀平が、西山とカップルを結成し、アイスダンスに挑戦することを発表した。

紀平は「いろいろ大変だったなという思いもありつつ、すごく複雑な人生を経験したというか…。前を向いてみたり、前を向くのがしんどくなったときはあきらめて、後ろを向いてしまったりしたときもありました」とこれまでを振り返った。

14歳でトリプルアクセルを成功させた紀平は、2018年16歳で出場したグランプリファイナルで初優勝を果たす。シニア1年目での大快挙は、日本人では浅田真央さん以来13年ぶりのことだった。

2019年に全日本選手権を制すると、世界と渡り合うための4回転ジャンプを装備。その4回転サルコーを決め、翌年連覇を達成した。

しかし北京五輪シーズンの2021年、高難度ジャンプの代償からか、紀平は右足首の疲労骨折を発症。オリンピック選考を戦うことなく、夢舞台を逃し、その後もほとんどのシーズンの大会出場を見送った。

「あの日々は地獄でした。気持ちは死んでいました…。話したりするときは明るかったりしますけど、気持ちは死んでいました」

アイスダンスでの新たな挑戦へ

そんな紀平に再び巡ってきたオリンピックシーズン。復帰へ向けてジャンプ練習を再開し、「今年笑顔一杯のいい年になりますように」と23歳の抱負を掲げていた。

しかし2カ月後の9月16日、紀平は全日本選手権の予選会の欠場を発表。2021年にケガを負った右足首は完治に至っていなかったという。

この決断は、ミラノ・コルティナ五輪のシングルでの出場をあきらめることを意味していた。

しかし、SNSで発表された文章には、「今は新たな挑戦に向けても前向きに取り組んでいます」という言葉で締められていた。その意味がわかったのが、この発表から2週間後だった。

9月29日、紀平はアイスダンスに挑戦することを発表。アイスダンスは“氷上の社交ダンス”と呼ばれる競技で、シングルと違ってジャンプの要素はなく、足への負担は軽減される。

2人が練習に励んでいたのは、カナダにある「アイス・アカデミー・オブ・モントリオール」。

世界選手権3連覇中のマディソン・チョック/エヴァン・ベイツ組を筆頭に数々のトップアイスダンサーが所属する名門クラブだ。

近年ではそのアイスダンスのノウハウをスケーティングに活かそうと、坂本花織や“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組ら日本のトップスケーターたちも足を運んでいる。

そして紀平のパートナーとなった西山は、アイスダンス歴6年目で、前回の全日本選手権で2位になっている。西山がリードしながら、通常では考えられないようなペースでカップルとしてのコンビネーションを高めていた。

紀平の成長に圧倒される西山ら

紀平がアイスダンスとの相性の良さを見せたひとつが、アイスダンス特有の要素、男性が女性を持ち上げる「リフト」だ。

抜群の運動能力を誇る紀平は、練習からわずか数週間で形にして見せたという。

「ものすごく覚えるのが早いねってみんなビックリしていて、驚いている」と西山。

リフトの練習中も「楽しくなっちゃった」と持ち上げられた状態で笑い続ける紀平に、少しあきれていた西山だったが、「持ち上げられるのを怖がらずにできるのはめちゃくちゃいいこと」と称賛した。

「ものすごいスピードで成長して、やってみたら意外といけるかなって。1カ月経って全部のエレメンツを入れて通し練習をして、2週間後の予選会に希望が見えました。梨花ちゃんじゃなかったら、予選会に間に合わせることはできなかったと思います」（西山）

一方、紀平は「自分の中ではまだ難しいことも多くて完璧にはできないない。けれど、今までスケートを続けてきた体力やいろいろなことが重なって今につながっていると思う。理想の演技にはまだまだ届いていませんが、頑張って覚えてやっていたのが先生たちにも良い印象を持ってもらえてうれしい」と語った。

世界のトップアイスダンサーに囲まれて練習する日々に、紀平はシングルとの違いを痛感しながら「お互いの息を合わせてぶつからないように滑らなきゃいけないですし、ターンの正確さもすごく厳しい」と学びが多いという。

シングル経験のある西山も「スケーティングやターンも、シングルとは違う次元の難しさがある。常に踊って常に表現する部分を意識しないといけないのはシングルと違うところかと思います」と話した。

さらにもうひとつ重要な技が、2人同時に片足で回転する「ツイズル」。男女のシンクロが得点のカギを握る。

コーチも驚いた紀平のツイズル

2人のコーチは、パートナーの西山を含め数々のアイスダンサーを指導してきたロマン・アグノエル氏。

「梨花と真瑚が初めての練習で、動きを合わせて滑っていた。過去にもシングルからアイスダンスに転向した選手を指導しましたが、彼女は最初から対応できていました」と驚いたという。

さらにコーチのロマン氏が驚いたというのが、紀平が右方向にもツイズルできるということだった。

「本来とは逆方向で、シングルの選手の大半は左方向にジャンプしますが、アイスダンスは左右にツイズルする必要があります。通常これに苦戦するのですが、梨花が最初から左右に対応できたことに驚きました。2人の成功は願っていますが、努力が必要です。チームとして一緒に楽しみながら、努力を続けてほしい。いい雰囲気のなかで、互いを高めて最高のチームになれるように」

西山は「アイスダンスをはじめたばかりの選手が大会に出られることが異例です。あり得ないことと言えばあり得ないこと。でもそこから自分たちのアイスダンスキャリアのスタートだと思うので、1つずつ階段をのぼっていけたら」と意気込む。

紀平も「できることを、練習してきたことを全部こなすことが1つの目標。そこから全日本や来シーズンももっとできるんだぞ、ということをお見せできたら」とモチベーションを上げていた。

互いに支え合う“りかしん”

4年間一人で苦しんでいたという紀平。今ではともに歩むパートナーと出会い、「心強い」と笑顔を見せる。

「コミュニケーションをすごく取ってくれるので、すごくやりやすくて、練習中にこれをやろうというときも『どれがいい？』と聞いてくれたりして、気を使ってくれて、すごく優しいと思います」

西山も紀平の存在に支えられているようで、「緊張が割る2になるので、（シングルとは）安心感が違う感じがする」と話した。

「よく笑う子なのですごく楽しくなりますし、練習していてやりやすく話しやすい。スケートに対して真摯に向き合っていて、ずっと動画を見て研究している」

次の大舞台は12月の全日本選手権。紀平にとっては、3年ぶりの全日本だ。2人が西日本選手権からさらなる成長を遂げるか注目だ。