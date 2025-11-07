『ブラック・ジャック』初のアニメシリーズ、TVerで初めて配信 続く『ブラック・ジャック21』も順次
2004年に読売テレビ・日本テレビ系で放送された手塚治虫さん原作の名作アニメ『ブラック・ジャック』（全63話）と、同作の新シリーズとして06年に放送された『ブラック・ジャック21』（全17話）が、7日よりTVerで初めて配信される。
『ブラック・ジャック』は7日から、『ブラック・ジャック21』は12月8日から、それぞれ毎日2話ずつ順次配信される。（配信時間8：01〜、12：01〜）
■『ブラック・ジャック』イントロダクション
裕福な家で育ち、美しい母と有能な父を持った少年、間黒男。少年の未来への道は、明るく希望に満ちていたはずだった。しかし、一発の不発弾が、一瞬にして少年の未来を打ち砕いた。爆発事故が原因で母は死亡し、家庭は崩壊、少年は身体がバラバラになるほどの重傷を負い、誰もが少年の死を確信した。それを救ったのが本間という外科医だった。本間は諦めなかった。少年を救うために何十時間にも及ぶ大手術を行い、ついに少年を死の淵から蘇らせたのだった。ツギハギだらけの身体、恐怖のために半分白髪となった髪。蘇った少年の容姿はすっかり様変わりしていた。
そして、その後に、身体を回復させるための、地獄のようなリハビリが待っていたのだ。少年はリハビリに耐えた。いつしか少年の胸には、ある目標が芽生えていたのだ。それは、本間のような優れた外科医になることだったのだ。そして、数年後。 一人の天才外科医が生まれた。ブラック・ジャックの誕生である。不可能を可能とする医者。法外な手術代を取る医者。そして……医師免許を持たないもぐりの医者。彼は一体何者なのか……。
■『ブラック・ジャック』キャスト
ブラック・ジャック（声：大塚明夫）
ピノコ（声：水谷優子）
写楽（声：佐藤ゆうこ）
和登（声：小野涼子）
マスター（声：富田耕生）
本間久美子（声：川瀬晶子）
ラルゴ（声：石井真）
本間丈太郎（声：阪脩）
手塚医師（声：堀秀行）
友引警部（声：内海賢二）
山田野（声：大木民夫）
琵琶丸（声：野沢那智）
タカシ（声：矢尾一樹）
ブラッククィーン（声：田中敦子）
■『ブラック・ジャック21』イントロダクション
『ブラック・ジャック』と同じスタッフによる、新シリーズ。新キャラクターが追加され、一話完結だった旧シリーズから、連続性のあるストーリーへとリニューアルされた。ブラック・ジャックは、自分の命を狙う謎の組織の陰謀を解き明かすため、手がかりを求めてピノコとともに世界中を駆け巡る。
■『ブラック・ジャック21』キャスト
ブラック・ジャック（声：大塚明夫）
ピノコ（声：水谷優子）
間影三（声：小川真司）
間みお（声：兵藤まこ）
蓮花（声：高島雅羅）
紅蜥蜴（声：冬馬由美）
蒼龍（声：梁田清之）
玄武（声：黒田崇矢）
白拍子泰彦（声：森田順平）
西川史子（声：長沢美樹）
シュタイン博士（声：野島昭生）
ドクター・ジョルジュ（声：筈見純）
ドクター・キリコ（声：速水奨）
ユリ（声：久川綾）
本間丈太郎（声：阪脩）
