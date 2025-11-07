“いくこう”櫛田育良・島田高志郎組が堂々の予選会初制覇！“りかしん”紀平梨花・西山真瑚組は実戦デビュー【西日本選手権・アイスダンス】

来るミラノ・コルティナ五輪まであと100日を切った。フィギュアスケート界では、早くもGPシリーズ3戦を終え、盛り上がりを見せている。

北京五輪団体戦では銀メダルを獲得したチームジャパン。そのカギを握るアイスダンスは、12月の全日本選手権でその代表の座を争うことになる。

11月1日〜3日に行われたフィギュアスケート・アイスダンス予選会（西日本選手権）では、去年の全日本チャンピオンとなりシード権を獲得している“うたまさ”こと吉田唄菜・森田真沙也組を除く5組が出場。

優勝したのは、今季新結成した“いくこう”こと、櫛田育良・島田高志郎組だ。個性あふれる全組を紹介していく。

期待の新結成“いくこう”初制覇で初の国際大会出場へ

アイスダンスは出場した全5組が全日本選手権へ進出した。

優勝は、櫛田育良・島田高志郎組。

2024年に世界ジュニア出場を果たし、ジュニア選手ながら全日本へは3度出場経験のある櫛田。そして島田は2022年全日本で2位表彰台に上がるなど、2人はシングルスケーターとして第一線で活躍していた。

櫛田が木下アカデミー、島田が木下グループに所属しているという縁もあり、今季カップルを新結成。愛称はファンから募り、“いくこう”に決定した。また櫛田は、シングルとの二刀流で挑むシーズンとなる。

リズムダンスは、9月クリス・リード杯以来2度目の披露に。

2025-26シーズンのリズムダンスのテーマは、「1990年代の音楽、ダンススタイル、フィーリング」。

その軽快なリズムに乗って、息ピッタリのツイヅルを見せると会場からは拍手が沸き起こった。シングル時代に培った豊かなスケーティング力がマッチし、演技構成点はトップ。初戦から7点以上スコアを伸ばし首位に立った。

フリーダンスは、初披露の『Moonlight Serenade / Sabrina』。

演技スタート直後に島田が体勢を崩し転倒してしまう。しかしその後は冷静に一つ一つの要素を丁寧にこなし、3つのエレメンツで最高評価のレベル4を獲得。抜群のスタイルとエレガントな表現力で曲の世界観を体現した。

さらに、リズムダンスに続き高い出来栄え点がついたのがローテーショナルリフト。しかし、

これはシングルにない動きのため、島田はトレーニング強化。体重は7キロほど増えたという。

島田は「（冒頭の転倒に）悔しさもあるが、その後落ち着くことができてよかった」と演技を振り返る。

リズムダンス・フリーダンスと滑り切り安堵の表情を見せた2人。

今大会で、ミラノ・コルティナ五輪出場に必要なスコアを取得するための国際大会、ゴールデン・スピン・オブ・ザグレブへの出場権を獲得。そして12月には、2人で出場する初の全日本を控えている。

島田は「もっと練習してスケートに向き合っていきたい」、そして櫛田も「ミニマムスコアを獲得できるように練習を積んでいきたい」と意気込んだ。

可能性を広げていく2人の挑戦から目が離せない。

結成3年目フランスで練習に励む“あやみつ”が2位に

2位は佐々木彩乃・池田喜充組。結成3年目と今大会出場組の中では最長の“あやみつ”組だ。

昨季に続き、クラウドファンディングを行いフランス・リヨンの地で練習に励んでいるという。

今年は滞在期間を延ばしさらなるパワーアップに励んだ。

リズムダンスでは『Barbie Girl / Be my lover』を披露。バービーの世界観を活かしたコミカルな動きで会場を盛り上げた。

3位で折り返したフリーダンス。前日と打って変わって、曲調に合わせた重厚感のある滑りを見せた“あやみつ”。

2人が練習拠点としているフランスが舞台の『ノートルダムの鐘』の新プログラムをアイスダンス歴の長い2人ならではの熟練した表現で魅せた。順位をひとつ上げ、2位でフィニッシュした。

佐々木は「緊張感もあり、本領が発揮できなかった。まだまだできると思っている」と上を向く。池田も「今年はアイスダンス界の注目度も感じて、いい刺激をもらっている。毎年少しずつ上に上がっていけたらと思う」と語った。

去年全日本で3位と存在感を示した2人のさらなる成長に期待したい。

異例の早さで実戦デビューした“りかしん”が3位

3位に紀平梨花・西山真瑚組。

シングルとして全日本で2度頂点に輝いた紀平が、今年9月電撃発表。アイスダンサーとして6年目になる西山真瑚とカップル結成という新たな挑戦に世間が沸いた。アイスダンスの練習を始めて約1カ月と異例の早さで実戦デビューとなった。

今大会はそんな話題の2人も出場することもあり多くの観客がつめかけた。

リズムダンスでは、経験値を感じさせない堂々としたパフォーマンスを見せた。

シングル時代から陸上でのダンスレッスンも積極に行っていたという紀平。その実力をいかんなく発揮し、観客を巻き込む明るい演技で魅了した。

翌日のフリーダンスで披露したのは、西山がかつて滑っていたという『もののけ姫』。かねてから接点のあったという2人らしく息の合った滑りを見せた。

初めての試合なだけにミスもあったものの、“りかしん”実戦デビューを笑顔で終えた。

紀平は「3年ぶりの試合に緊張感もあったが、楽しめた」と大会を振り返る。西山は「ここまで来られて本当に良かった。（紀平に）本当に感謝している」と話した。

演技を終えたキスクラでは、早速反省会を行う姿も。さらなるパワーアップを誓い、12月の大舞台に挑む。

カナダを拠点とする新結成“ちいあつ”が4位

4位は、浦松千聖・田村篤彦組。

数々のトップスケーターを輩出してきた中京大学で腕を磨き、シングルとして3度全日本出場を果たした浦松千聖が、昨季までジュニアカテゴリーで世界ジュニア出場など活躍していたアイスダンサーの田村篤彦と今年ペアを新結成。

2人は数々のトップスケーターたちを輩出してきた、カナダ・モントリオールのアイスリンクを拠点としている。

4位で迎えたフリーダンスでは、曲調に合わせた美しい滑りでデビュー戦を飾った。

「豪華な顔ぶれに緊張もあった」という中、終始流れに乗ったスピード感のあるスケーティングで存在感をアピールした。

愛称は田村が好きだという“ちいかわ”からインスピレーションを受け、“ちいあつ”。「王道のアイスダンスを見せたい」と意気込む“ちいあつ”での初の全日本に挑む。

偶然にも苗字が同じ“やじやじ”が5位

5位は、矢島榛乃・矢島司組。

アイスダンスをやりたかったという矢島司と、パートナーを探していた矢島榛乃が出会いカップル結成。偶然にも苗字が同じ2人は“やじやじ”の愛称で親しまれているという。

フリーダンスで演技したのは、矢島榛乃の母が好きで、かねてから滑ってみたかったという

『Liebesträume（愛の夢）』。みどころは、ストーリーに沿った緩急のある滑り。

演技後には「まだまだ直したいところがたくさんある」と悔しさを口にするも、矢島司はアイスダンス初挑戦という中でも、今できる最大限のパフォーマンスを見せ、2人で全日本への切符をつかんだ。

【アイスダンス】

1位 櫛田 育良・島田 高志郎（木下アカデミー・木下グループ）159.21点

2位 佐々木 彩乃・池田 喜充（西武東伏見ＦＳＣ・西武東伏見ＦＳＣ）143.41点

3位 紀平 梨花・西山 真瑚（トヨタ自動車・オリエンタルバイオ）136.74点

4位 浦松 千聖・田村 篤彦（中京大学/西武東伏見ＦＳＣ）130.86点

5位 矢島 榛乃・矢島 司（西武東伏見ＦＳＣ・法政大学）79.67点