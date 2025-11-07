どどーーーんッッ！！【コストコ】20人以上でシェアできる！「大容量おやつ」

【コストコ】の人気の秘訣はいくつもありますが、やっぱり外せないのはボリューム感とコスパの良さ！ 今回は、そんな魅力が凝縮された“大容量おやつ”をピックアップしてお届けします。個包装でシェアしやすく、パーティーや忘年会などでのバラマキ用にもぴったりです。

柔らかくて食べやすい！「ハリボー ハッピーグレープ」

100年以上の歴史を持つグミキャンディの製造メーカー「ハリボー」の「ハッピーグレープ」。可愛いデザインのバケツの中には、大量のグミの小袋が！ 1kg・42袋入りでお値段は\2,098（税込）。1袋には、3種類のグレープ味が7粒入っています。@monmon.121によると、こちらのグミは「やわらかい」食感なのだそう。子どもでも食べやすいかも！

差し入れして欲しい！「ホノルルクッキー ウィンターボックス」

ハワイ土産の定番！ パイナップルの形が印象的な「ホノルルクッキーウィンターボックス」もビッグサイズで登場中。ポップなデザインのパケも見逃せません！ チョコレート系3種とパイナップルフレーバーの4種入り、20枚で\3,280（税込）。

ご褒美感がたまらない！「ゴディバ クッキーアソートメント」

高級チョコレートブランドが手軽に味わえるなんて神！「ゴディバ クッキーアソートメント」は、30枚入りで\2,198（税込）。ショコラクッキーとダークチョコレートクッキーを食べ比べできるのも嬉しいポイントです。

ふわふわとろ～りに病みつき続出！？「キャラメルペニエ」

個包装ではありませんが、シェアのしやすさ・食べ応え・コスパ抜群と3拍子揃った優秀おやつ「キャラメルペニエ」もご紹介。ペニエは、ドーナツのような生地の中にクリームが入ったフランスの揚げ菓子で、さまざまなフレーバーが販売されましたが、今回はキャラメル味が新登場しています。現在は25個入りで\1,398（税込）。@potipoti212さんは「手が止まらない」と絶賛しています。

気になるおやつはありましたか？ 集まる人やシーンに合わせて選んでみて！

