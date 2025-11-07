ゴミ捨て場から逃げてドブに落ちてしまった子猫を緊急保護。実家に連れて行き一生懸命お世話をしたら、元気を取り戻してくれたようです。話題となっている投稿は記事執筆時点で19万再生を超え、「可愛くて癒されました」「優しい人に見つけてもらって本当に良かった」との声が上がっています。

【動画：ドブに落ちてしまった子猫を保護→お風呂に入れると『灰色の毛』が…】

ドブに入ってしまった子猫を保護

YouTubeチャンネル「はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】」を運営する投稿主さんは、ある日ゴミ捨て場でひとり震えていた子猫を発見したといいます。

子猫と目があった瞬間、何かを訴えかけるような目をしていたそうですが、逃げてドブに入ってしまったのだそうです。必死に鳴き続ける子猫を救おうと夜通し奮闘した結果、子猫を無事に救出することができたのです。

投稿主さんは体が濡れて体温が下がってしまった子猫を実家へと連れ帰り、お世話をすることにしたといいます。

灰色の毛が真っ白ホワホワに大変身

実家では保護猫さんたちを多頭飼育しているそうで、家に来た子猫にみんな興味津々な様子だったとか。時にはシャーっと先輩からの洗礼を受ける子猫でしたが、まだ状況をよくつかめていないようです。

しばらくすると、仕事の隙間時間に帰宅してきたお父さんと子猫が初めての対面を果たしたといいます。

お父さんは、なんと「白い子猫をドブから救出しなくては…」という夢を、子猫の救出前に見たのだそうです。普段は夢を見ないとのことで、猫神様からのお告げだったのかもしれません。

子猫をお風呂に入れてみると、ドブに落ちて灰色になっていた毛は白くてホワホワな毛へと大変身を遂げました。

奇跡の救出で幸せな猫生へ

子猫は、おでこの部分にだけうっすら灰色の前髪があるそう。あまりに愛らしいその姿を見て、投稿主さんは「絶対幸せになる道を探す」と決意したようです。

少しずつ警戒心が薄れてきた子猫は、やわらかいご飯をたくさん食べ、しっかりおトイレもしてくれたといいます。

保護初日から家族みんなをもれなくメロメロにした子猫。優しい里親さんと出会って幸せになることを願うばかりです。

投稿には、「キュンが止まりません ずっと見ていたいです」「父ちゃん徳を積みすぎて猫神様の使者になってるのか」「子猫さん良く助かりました、奇跡ですね」「可愛すぎて手放す事ができなくなりそう♡」「子猫ちゃんフワフワになりましたね」といった声が集まりました。

