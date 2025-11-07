13ÀïÉÔÈ¯¤ÎÆüËÜ¿ÍFW¤Ë¡Ö¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¡×¡¡¶ì¶¤â´ÆÆÄ¤¬¿®Íê¤ÎÌõ¡Ö¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡×
¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥àFW¸Å¶¶µü¸è¤Ï¥«¥Ã¥×Àï¤Î1¥´¡¼¥ë¤Î¤ß
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É1Éô¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¿ô¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥ì¥ó¥Ì¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¸Å¶¶µü¸è¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç13»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÌ¤¤À¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖDaily Record¡×¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Î±ÑÍº¤Î¸½¾õ¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¹â¤¤ÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¸Å¶¶¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï13»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¡£¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à²ÃÆþ¸å¡¢Í£°ì¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×1²óÀï¤Î¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¡Ê2-1¡Ë¤Ç·è¤á¤¿1ÆÀÅÀ¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ï¸Å¶¶¤Î³ÍÆÀ¤Ë1000Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó20²¯±ß¡Ë¤òÅê¤¸¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È´ÆÆÄ¤Ï13»î¹ç¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÂ³¤±¤ë¹½¤¨¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¸Å¶¶¤¬¸åÈ¾59Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿11·î4Æü¤ÎÂè14Àá¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥ëÀï¤ÎÍÍ»Ò¤âÅÁ¤¨¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬4-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ç¸Å¶¶¤Ë¤â2ÅÙ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¤È¤Î1ÂÐ1¤ò·è¤á¤é¤ì¤º¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÊü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤âÏÈ¤ò³°¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥¥ç¥¦¥´¤Ï»î¹ç¸å¤ËÍîÃÀ¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¾Ð´é¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¹±Îã¤Î¾¡Íø¤ò½Ë¤¦¥À¥ó¥¹¤òÈà¤ÎÌ¾¤ò²Î¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹´ÆÆÄ¤â¡Ö¤¢¤ì¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤¬¤É¤ì¤À¤±¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¥Õ¥¡¥ó¤¬Íý²ò¤·¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤À¡£Èà¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¸Å¶¶¤Ø¤Î¿®Íê¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÈà¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¸¤¯Æ°¤¡¢Áö¤ì¤ë¤·¡¢¤·¤«¤âÂ®¤¤¡£°ÊÁ°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤ÏÉ¬¤º·è¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¸Å¶¶¤¬ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¸À¤¤¡ÖÈà¤Ï¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£º£Æü¡¢ÆÀÅÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»ä¤ÏÎý½¬¤«¤é¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÂ¿¤¯¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤âÆ±¤¸¤À¤¬¡¢¥¥ç¥¦¥´¤Ï½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¡£Èà¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤À¡×¤È¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë