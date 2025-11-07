¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß2¥á¥Á¥ã¤Ã¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡Ù²¬Â¼Î´»Ë¡¢¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¢ª²á¹ó¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°·Ð¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ªºÆ¤Ó»þ·×¤Î¿Ë¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡ÚEpisode.5¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß2¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ö²¬Â¼Î´»Ë¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¡¢´°Á´¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß2¥á¥Á¥ã¤Ã¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡Ù¤¬¡¢10Æü¤è¤êFOD¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¬Â¼Î´»Ë¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ªºÆ¤Ó»þ·×¤Î¿Ë¤¬Æ°¤½Ð¤¹
¡¡¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×Áí´ÆÆÄÊÒ²¬ÈôÄ»¤ò¾·¤Ø¤¤¤·¡¢µÈËÜ¶½¶È¤¬À©ºî¤·¤¿¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇÄ¹¤Î484Æü¡¢Â³Ý¤±3Ç¯¤ËµÚ¤Ö¡¢Ä¶Âçºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚEpisode.5¡¡7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Û
2024Ç¯¤Î²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¡¢ÀìÂ°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎJ.T.¤¬²¬Â¼¤Ë¹ð¤²¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥ë¥¯¡¼¥ë¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡£¡Ö¥±¥¬¤Î¸ùÌ¾¡×¤òÃÏ¤Ç¹Ô¤¯²¬Â¼¤ÏÈ¾Ç¯´Ö¤ËµÚ¤ó¤À²á¹ó¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎËö¤Ë¡¢²ø²æ¤ò¤¹¤ëÁ°¤è¤ê¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²¬Â¼¤ÏÄ¹¤é¤¯ÂÔ¤¿¤»¤¿¥Ñ¥ë¥¯¡¼¥ë¤ÎÎý½¬¾ì¤Ë¹Ô¤¯¡£ÂÔ¤Á¤«¤Í¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¸åÇÚ·Ý¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢°ìÇ¯Á°¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤Î¤¿¤á¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¬Â¼Î´»Ë¤Î»þ·×¤Î¿Ë¤¬ºÆ¤ÓÆ°¤»Ï¤á¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢²¬Â¼¤ÎÁÛÁü¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿·Á¤Ç¡£
¡þÂè1Éô
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß2¥á¥Á¥ã¤Ã¤Æ¤ë¥Ã¡ª¤¢¤¤é¤á¤¿¤é¤½¤³¤Ç»î¹ç½ªÎ»¤Ç¤¹¤è¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡ª¡Ù¡ÊÁ´5ÏÃ¡Ë
¢£ÇÛ¿®¡§10·î10Æü¡¡0»þ¡ÁÇÛ¿®³«»Ï
¢¨ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡þÂè2Éô
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß£²¥á¥Á¥ã¤Ã¤Æ¤ë¥Ã¡ª7Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¯¤³¤»¤è¥à¡¼¥ô¥á¥ó¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡ª¡Ù¡ÊÁ´7ÏÃ¡Ë
¢£ÇÛ¿®¡§11·î15Æü¡¡0»þ¡ÁÇÛ¿®³«»Ï
¢¨ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£½Ð±é¡§
¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó
JO1¡¢INI¡¢DXTEEN¡¢ME:I¡¢IS:SUE
¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡¢¥ª¥À¥¦¥¨¥À
¹¾Æ¬2:50
ßÀ¸ýÍ¥(¤è¤ð¤³)¡¢Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò(¥ª¥¢¥·¥º)¡¢»³ËÜ·½°í(¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü)¤Û¤«
