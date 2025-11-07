『DAN! DAN! EBiDAN!』初の公開収録イベント開催決定 リョウガ「社会は甘くないんだよって知らしめたい」【コメント全文】
スターダストプロモーション所属のアーティスト集団・EBiDANによる冠番組『DAN! DAN! EBiDAN!』（テレビ東京系／毎週木曜 深夜1：00〜）の番組初の公開収録イベントが、2026年1月27日に開催されることが決定した。
同番組は、EBiDANメンバーがDAN! DAN!と成長、その魅力がDAN! DAN!世の中に広がっていく！をコンセプトにした、ガンガンチャレンジバラエティー。
同イベントは、EBiDANメンバーがスタジオを飛び出して、番組おなじみの企画や“新年”にちなんだスペシャル企画に挑む。さらに、今回はICEx、Lienelだけでなく、先輩メンバーもイベントに登場。先輩チームVS後輩チームの白熱したバトルが繰り広げられる。また、イベント後半にはICExとLienelによるミニライブが決定している。
【出演者コメント】
■ICEx・中村旺太郎
普段、視聴者の皆さんがテレビの前でご覧になっているDAN!DAN!EBiDAN!を、今回は実際に皆さんの前で収録できることがとてもうれしいです！また、バラエティ収録を目の前で見ていただける機会はあまりないので、今回の公開収録で緊張するのか、はたまたワクワクするのか、その時自分がどんな感情になるのか楽しみです。
そして、来ていただいた皆さんにも僕たちがバラエティーに奮闘している様子を楽しんでいただけたらと思います！
■Lienel・芳賀柊斗
テレビの公開収録は初めてなので、どんな雰囲気なのか今からすごくワクワクしています！Lienel節を、来てくださる皆さんにガッツリお見せします！
ダンエビ初の公開収録イベントということで、率直にすごく楽しみです。普段の収録ではいろんな対決やチャレンジをしているのですが、今回はファンの皆さんに、僕たちのリアクションを画面越しではなく直接感じていただけたらうれしいです。僕たちLienelも全力で楽しみます！
■超特急・リョウガ
久しぶりに出演させていただいた時、後輩達のガヤが増えていたり成長を感じることができたので今回は変なボケをしたり、キラーパスをしたりして、社会は甘くないんだよって知らしめたいと思います。
会場に来てくださる皆さんは“段々”ではなく最初からテンションMAXで楽しみましょう☆
【イベント概要】
■タイトル：DAN! DAN! EBiDAN! presents ダンエビ祭〜新年会2026〜
■開催日時：2026年1月27日（火）開場18：00／開演19：00
■会場：東京・豊洲PIT
■MC：アルコ＆ピース
■出演者：超特急（リョウガ、ユーキ）、SUPER★DRAGON（古川毅、ジャン海渡）、Sakurashimeji（田中雅功、高田彪我※高＝はしごだか）、ONE N' ONLY（TETTA、EIKU）、原因は自分にある。（小泉光咲、桜木雅哉）、BUDDiiS（FUMINORI、SHOOT）、ICEx（中村旺太郎、阿久根温世、千田波空斗、山本龍人、竹野世梛、八神遼介）、Lienel（芳賀柊斗、近藤駿太、高岡ミロ、森田璃空、武田創世、高桑真之）
