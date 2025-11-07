¤Ç¤Ã¤«¤¤¥®¥ë¥Æ¥£¡¼¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡ªÅì¾ë¤ê¤ª¡¢¶Ïº¹¤Î¥ª¡¼¥é¥¹ÁÖ²÷µÕÅ¾¥È¥Ã¥×¤Ç¸Ä¿Í2Ï¢¾¡¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀï¤¨¤ë¡ª¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤¹¤Ã¤¿¤â¤ó¤À¤ÎËö¤ÎÂçµÕÅ¾¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×11·î6Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÏBEAST X¡¦Åì¾ë¤ê¤ª¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¥ª¡¼¥é¥¹¤ÇµÕÅ¾¥È¥Ã¥×¡£¸Ä¿Í2ÀïÏ¢Â³¤Î¾¡Íø¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅì¾ë¡¢Ä·Ëþ¤â¤¦¤ì¤·¤µ¤ò²æËý¤·¤¿¡È¤à¤Õ¡¼¡É¤ÊÉ½¾ð
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤éÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢TEAMÍëÅÅ¡¦À¥¸Í·§Ä¾¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢Åì¾ë¡¢½ÂÃ«ABEMAS¡¦Æü¸þÍõ»Ò¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«»Ï¡£Åì1¶É¡¢Åì¾ë¤ÏÀõ¸«¤«¤éÄ·Ëþ¤ò¥¢¥¬¤ê²÷Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊü½Æ¤¬Â³¤°ì»þ3Ãå¤Ø¸åÂà¡£Åì4¶É2ËÜ¾ì¤Ç¤ÏÆü¸þ¤Ë¿ÆÄ·Ëþ¤ò¥Ä¥â¤é¤ì¡¢ÅÀº¹¤Ï¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Æî2¶É1ËÜ¾ì¡¢Åì¾ë¤Ï¼·ÂÐ»Ò¡¦ÀÖ¤ò¥À¥Þ¥Æ¥ó¤Ç¥Ä¥â¤Ã¤Æ6400ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡Ë¤Î²ÃÅÀ¡£¤³¤ì¤Ç2ÃåÌÜ¤ØÉâ¾å¤¹¤ë¤È¡¢Æî3¶É¤Î¿ÆÈÖ¤Ç¤Ï123¤Î»°¿§Æ±½ç¤¬³ÎÄê¤·¤¿¼ê¤ò¥ê¡¼¥Á¡£Àõ¸«¤«¤é¥í¥ó¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦Ê¿ÏÂ¡¦»°¿§Æ±½ç¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é¡¦Î¢¥É¥é¤Ç1Ëü8000ÅÀ¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×ÌÜ¡¦Æü¸þ¤ò4000ÅÀº¹¤ÇÄÉ¤¦Æî4¶É¡¢Åì¾ë¤Ï¼êÇ×¤òÆâ¤Ë´ó¤»¡¢¥«¥ó7ÅûÂÔ¤Á¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£²¼°Ì¼Ô¤«¤é¤Î½Ð¥¢¥¬¥ê¤Ï¾ò·ïÉÕ¤¤À¤¬¡¢Ä¾·â¤«¥Ä¥â¤Ê¤é¤ÐÊ¸¶ç¤Ê¤·¤ÎµÕÅ¾¤À¡£3ÃåÌÜ¤ÎÀ¥¸Í·§¤¬ÌòËþ¡¦»ú°ì¿§´Þ¤ß¤Î»Å³Ý¤±¤Ç¾ì¤Ë¤Ï¶ÛÄ¥¤¬Áö¤Ã¤¿¤¬¡¢Åì¾ë¤Ï»³¤Ë2Ëç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿7Åû¤ò¥Ä¥â¡£¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦¥¿¥ó¥ä¥ª¤Î4000ÅÀ¤ÇÆü¸þ¤òµÕÅ¾¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ï2»þ´Ö¶á¤¤Ä¹Ãú¾ì¡£Åì¾ë¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡ªÈè¤ì¤¿¡ª¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£Åì4¶É2ËÜ¾ì¡¢Æü¸þ¤Î¿ÆÄ·Ëþ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¼·ÂÐ»Ò¤ÎÂÔ¤Á¼è¤ê¤ò¸í¤ê¡¢¥¢¥¬¥êÆ¨¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ã¥®¥ë¥Æ¥£¡¼¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤½¤³¤«¤é¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤ÎÆâ¤Ë¡Ê¼«Ê¬¤Î¼ê¤¬¡Ë¼Â¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¹¥Ä´¤Ç¡¢²áµî2¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãù¶â¤Î»þ´ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Åì¾ë¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀï¤¨¤ë¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤â¡ÊÊü½Æ¤·¤Æ¤â¡ËÂç¾æÉ×¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¡ª¡×¤È¤Þ¤¿¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ÎÆü¤Î·ãÆ®¤Ï¤«¤Ê¤êÂÎ¤Ë´®¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö»ä¡¢¤â¤¦Èè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ï¢Åê¤ÏÂ¿Ê¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÂè1»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡BEAST X¡¦Åì¾ë¤ê¤ª¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë4Ëü6800ÅÀ¡¿¡Ü66.8
2Ãå¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¦Æü¸þÍõ»Ò¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë4Ëü4800ÅÀ¡¿¡Ü24.8
3Ãå¡¡TEAMÍëÅÅ¡¦À¥¸Í·§Ä¾¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë2Ëü1700ÅÀ¡¿¢¥18.3
4Ãå¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¢¥1Ëü3300ÅÀ¡¿¢¥73.3
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
