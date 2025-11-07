「STRANGER THINGS DAY」記念日にファン集結 コラボ・限定アイテムも続々登場
動画配信サービス「Netflix」の人気シリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の世界的記念日「STRANGER THINGS DAY」の11月6日、都内でファンイベントが開催された。会場には約50人のファンが集まり、作品をイメージしたフードを楽しみながら歓談。「デモゴルゴン」の等身大スタチューとの記念撮影や、劇中で使われた小道具の展示、グッズをかけたクイズ大会などが行われ、参加者はシリーズへの思いを語り合った。
【画像】撮影で使用した小道具の一部が“来日”
「STRANGER THINGS DAY」は、作中でウィル・バイヤーズが失踪した1983年11月6日に由来する日。仲間が少年を捜し続ける中で、突如現れる“イレブン”と呼ばれる少女――その出会いから巻き起こる〈裏側の世界〉をめぐる冒険は、2016年の配信開始以来、世界的ブームを巻き起こしてきた。
本年も同日に合わせ、多彩なコラボ商品や新作グッズが続々と発表された。
▼iFace（アイフェイス）
モバイルアクセサリーブランドiFaceから、アップサイド・ダウンを思わせるダークな雰囲気や、80年代を彷彿とさせるレトロポップなデザインを落とし込んだスマートフォンケースなどが発売される。「HELLFIRE CLUB」や、最終章に登場するラジオ局「WSQK」をモチーフにしたデザインも揃える。iFace公式オンラインストアおよび原宿店で10月29日より販売開始。原宿店では11月19日まで特別ウィンドウラッピングも実施。
▼graniph（グラニフ）
シーズン登場キャラクターやデモゴルゴンをモチーフにしたアパレルに加え、画家・ヒグチユウコ氏描き下ろしデザインもラインナップ。11月6日より公式オンラインストアおよび一部店舗で発売。
.▼ENDRECHERI. in ZOZOTOWN
堂本剛が“いきすぎた愛”をテーマに制作したファッションアイテムが、11月27日正午よりZOZOTOWN限定で受注販売予定。細部へのこだわりを感じられるコレクションに仕上がっている。
▼ENSKY（エンスカイ）
12月5〜7日開催の「東京コミコン2025」にて新作グッズを販売予定。「エンスカイ × Netflix」ブースとして展開される。新しいカンバッジやレコード風アクリルキーホルダーなどのコレクションアイテムや、大きく綺麗な印刷が施されたビジュアルバスタオル、スマートフォンも入るデモゴルゴンのぬいぐるみショルダーポーチ、新デザインのTシャツほかアパレルアイテムも多数販売予定。
▼3COINS
ロゴやキャラクターをデザインしたマグカップ、プレート、ボウルなどのカラトリーから、クリアファイル、ボールペン、マスキングテープ、ステッカーなどのステーショナリー、キッチンクリップやエコバッグ、スリッパなどの雑貨まで、多数のアイテムを12月6日より全国の店舗および公式通販サイト「PAL CLOSET」にて販売開始。
▼CASIO（G-SHOCK／CASIO CLASSIC）
耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”と“CASIO CLASSIC”の新製品として、『ストレンジャー・シングス 未知の世界』とのコラボレーションモデル第2弾『DW-5600STT／AQ-800EST』が登場。作品を象徴する「The Upside Down（裏側の世界）」をテーマに、世界観を表現。隅々までこだわりのデザインが施されている。CASIO公式オンラインストアで12月1日午前0時より予約開始、G-SHOCK STORE、CASIO時計一部取扱店などで12月10日に発売。またV.A. TOKYO ONLINE STORE、V.A. x「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のPOP-UPストアで11月27日より先行販売予定。
▼Monchhichi（モンチッチ）
50周年を迎えるモンチッチとのコラボが12月下旬より全国のオフィシャルショップやEC・専門店にて発売予定。詳細は今後公開予定。
▼niko and …（ニコアンド）
2026年1月1日より「niko and ...」全店舗、公式WEBストア and STなどのオンラインストアにて、また「niko and ... COFFEE（ニコアンド コーヒー）」各店では飲食コラボメニューを期間限定で発売。発売に先駆けて12月19日より、特設ページにて本コラボレーション全商品ラインアップとスペシャルキャンペーン情報を公開予定。
▼WEBER（ウェーバー）
古着屋の「ウェーバー（WEBER）」とのコラボレーションが再び登場。シーズン1のキービジュアルに加えてシーズン2〜5のキービジュアルのTシャツが登場予定。1980-90年代、大量生産に使われていたシルクスクリーンの製法を駆使して、劇画的に描かれたキャラクターのシリアスな表情をアメリカンラバー15版多色刷りで緻密に表現されている。
■ ついにシリーズ最終章へ
『ストレンジャー・シングス 未知の世界』は、1980年代の小さな町・ホーキンスで、少年少女たちとその家族・仲間が“異世界の脅威”に立ち向かう姿を描いた青春ミステリー。キャラクターの成長とともに物語は大きな局面を迎え、今年ついにシリーズ最終章へと突入する。
Netflixでは現在シーズン1〜4を独占配信中。シリーズ完結編となる シーズン5は3パートに分かれ、VOL.1（第1〜4話）が11月27日、VOL.2（第5〜7話）が12月26日、フィナーレ（第8話）が2026年1月1日に公開される予定。
