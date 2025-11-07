NGT48の大塚七海（25）がファースト写真集（タイトル未定、KADOKAWA）の発売を6日、SHOWROOMの生配信で明らかにした。発売日は来年2月13日の予定。

撮影は10月に新潟・佐渡市で行った。内容は7日に25歳になった大人の色っぽさを意識したもの。水着のほかにもランジェリーカットに初挑戦した。

セールスポイントは「“美尻”です」。週1、2日、ボディーメークに通い、ジムでスクワットやインナーマッスルの強化に励んだ。「細くするよりも、女性らしさにこだわった。やっていくうちに、体のラインが変わっていくのがうれしかった」と、丸みを帯びた体に仕上げた。撮影直前には整体に通ってバランスを整えるなど徹底した。

6月発売の11枚目シングル「希望列車」では、ダブルセンターの1人を務めたグループの中心メンバー。劇場公演やライブではMCを務めることが多い。新潟のテレビ局のローカル番組で、ロケのレギュラーを担当している。これまで雑誌のグラビアを飾ることはあったが、キャラはアクティブ系。「想定外すぎて、まさかと思った」と写真集決定には自身も驚きだった。

ただ、内面では「25歳だし、女性らしさを前面に出したいという思いがあった」と言う。「いつもとは違う自分を見せられた。やりたいと思うことをやらせていただいた」と出来栄えに自信をのぞかせる。

「25歳の目標は売れること。いろいろなメディアに出て活躍したい」と話す。「写真集が爆売れして、個人的にも、グループとしても、全国でもっと知ってもらいたい」とアピールした。