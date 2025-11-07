柴犬が見せた健気すぎる行動が泣けると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で47万回再生を突破し、「最高に優しい」「感動して涙が…」「本当に愛おしい」といったコメントが寄せられることとなりました。

大泣きする女の子を見た柴犬が…

Instagramアカウント「mame_suke_i」の投稿主さんの家には、豆介ちゃん＆コロ介ちゃんという2匹の柴犬さんがいます。この日、豆介ちゃんが心配していたのは、一家の娘さんである女の子のこと。何があったのか、のたうちまわるように激しく泣いていたのです。

女の子が泣いていたのは、引っ越しの関係でお気に入りのおもちゃがなかったためでした。しかしすぐに取り出すことはできません。ママが困り果てていると、そこに現れたのは豆介ちゃんでした。豆介ちゃんは、自分のおもちゃを咥えながら、女の子に近寄ったといいます。

懸命になだめる姿にホッコリ

なかなか泣き止まない女の子に、自分のおもちゃをポトンと差し出す豆介ちゃん。その姿はまるで「僕のおもちゃでもいい？」となだめているかのようだったそうです。あまりに優しい行動に、見ている方まで心が温まります…♡

しかし、女の子は豆介ちゃんのおもちゃでは納得できなかったようです。豆介ちゃんの行動をキョトンと見つめていたものの、「いやだ～！！」と一蹴。床をゴロゴロと転げまわりながら、「それじゃないの！！」と叫んでいたといいます。

遊び方をレクチャーしてお誘い

それでも、豆介ちゃんは優しさを止めません。「こんな風にして遊ぶと楽しいよ」と言わんばかりに、女の子のそばで遊び方をレクチャーしてあげたのです。女の子も、思わず動きを止めて豆介ちゃんを見つめていたとか。豆介ちゃんの健気な愛情が、女の子に伝わったのかもしれません。

結局、女の子が熱望していたおもちゃは、ママが引っ張り出してきたそうです。その間に女の子のギャン泣きを鎮めてくれた豆介ちゃんに、ママも感謝の気持ちが止まらなかったとか。優しいお兄ちゃんに愛されて、女の子も素敵な女性に成長することでしょうね！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「健気すぎます」「中身は人間ですね」「荒んでた心に滲みました」などさまざまなコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「mame_suke_i」には、豆介ちゃん＆コロ介ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mame_suke_i」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。