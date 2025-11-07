そんなところ開いてていいの？LE SSERAFIM・カズハ、大胆カットアウト衣装に視線釘付け！「やばい」【PHOTO】

LE SSERAFIMのカズハがファンを魅了した。

【写真】「気絶しそう」カズハ、インナーあらわな姿

カズハは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真のカズハは、胸元が開いたカットアウトトップスにブルーのインナーを合わせ、カーキのカーゴパンツを着用している。ユニークな衣装も着こなす抜群のスタイルと魅惑的なビジュアルで視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「やばい」「イケメンすぎる」「心奪われた」「最高です」といったコメントが寄せられている。

（写真＝カズハInstagram）

なお、カズハが所属するLE SSERAFIMは、10月24日に1stシングル『SPAGHETTI』をリリースし、カムバックを果たした。

◇カズハ プロフィール

2003年8月9日生まれ、大阪府出身。本名は中村一葉。幼い頃からバレエを学び、高校1年生の2020年から約2年間、オランダでバレエ留学を行った。バレエ留学中に現所属事務所SOURCE MUSICのオンラインオーディションに応募し、合格。2022年5月、LE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。170cmの長身とバレエ経験から来る柔軟性を生かしたダンスで大きな注目を集めた。