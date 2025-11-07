次世代技術ワークショップを開催

ホンダは報道関係者向けに『ホンダ四輪技術ワークショップ』を開催し、2020年代後半に投入が予定されている電動車向けの次世代技術を公開した。

【画像】スーパーワンや次世代ハイブリッド用プラットフォームなど、ホンダが次世代電動車技術を公開！ 全16枚

このワークショップでは、次世代ハイブリッド車のプラットフォームや、北米市場向けの大型ハイブリッドシステム、先のジャパンモビリティショー2025で公開された小型EV『スーパーワン・プロトタイプ（Super-ONE Prototype）』の量産モデルに搭載予定の主要技術が紹介された。



ホンダは、自由な移動の喜びをサステナブルに提供し続けるためには、『環境』と『安全』が最重要課題であるとしている。

2050年までに『全ての製品と企業活動を通じたカーボンニュートラル』と『ホンダの二輪・四輪が関与する交通事故死者ゼロ』の実現を目標に掲げ、電動化・知能化を軸としたEV、ハイブリッド車の競争力強化、新たな価値提供に向けた取り組みを進めているという。

一方、電動化時代においても、ホンダは『操る喜び』を提供し続けるという。パワートレインの違いに関わらず、人中心の設計思想である『M・M（マン・マキシマム/メカ・ミニマム）思想』とともに、全ての乗員に『心地よさ』と『楽しさ』を提供する。

ホンダはこの『M・M思想』と「操る喜び」を核に『エンジョイ・ザ・ドライブ（Enjoy the Drive）』を四輪の提供価値として掲げており、今回のワークショップでは、こうした思想や価値観を具現化するための新技術が公開された。

次世代中型フラットフォーム

今回公開された次世代の中型プラットフォームは、2026年以降に登場する次世代ハイブリッド車などで使用されるという。

このプラットフォームは、高いボディ剛性と軽量化を実現、高い供用率のモジュラーアーキテクチャーを採用することで、効率的な開発と生産性の向上を目指している。



ホンダが公開した、次世代中型プラットフォーム。 ホンダ

また、操縦安定性を向上させる『新操安剛性マネジメント』や、ロボティクス技術から応用された『モーション・マネジメントシステム』など、ドライバーに軽快で爽快な走りを提供する、革新技術が搭載される予定である。

次世代大型ハイブリッドシステム

ホンダは、現在需要の高まりを見せるハイブリッド車を、EV普及までの過渡期における中心的な役割を担う商品群として位置づけている。

今回、北米市場でのDセグメント以上の大型モデルへの需要に対応し、2027年以降に投入予定の次世代大型ハイブリッドシステムが初公開された。



ホンダが公開した、次世代の大型ハイブリッドシステム。 ホンダ

このハイブリッドシステムは、新世代のエネルギーマネジメント制御により燃費性能を30％以上向上させる新開発V6エンジンや、高効率なドライブユニットとバッテリーパックを搭載する。

また、大型モデルに相応しいパワフルで上質な走りを実現するため、エンジンや各ドライブユニットの高効率化、バッテリーアシストの活用により、全開加速性能においても現行同セグメントのガソリン車と比較して約10％以上の向上を目指す。

スーパーワン・プロトタイプのダイナミクス技術

ジャパンモビリティショー2025で初公開された小型EV『スーパーワン・プロトタイプ』の量産モデルは、2026年より日本を皮切りに小型EVのニーズの高い英国やアジア各国での発売が予定されている。

このモデルはNシリーズとして進化してきた軽量なプラットフォームをベースに、ワイド・トレッド化された専用シャシーと拡幅されたフェンダーを備える。



量産モデルが2026年より発売予定の、ホンダ・スーパーワン・プロトタイプ。 ホンダ

EVの主要部品である薄型バッテリーを床下中央に配置することで、重量物の中心化と低重心化を図り、AセグメントのEV最軽量レベルの車両重量と、従来のガソリン車を上回る低重心を実現した。

これらの特性により、ドライバーの操作に対して俊敏に反応し、コーナリング時も安定した操舵の応答性を維持、意のままでありながら安心感あるハンドリング性能を提供する。

また、スーパーワンの量産モデルには、アクセル操作や車両挙動などから仮想のエンジン回転数やギアをリアルタイムで演算、駆動力やレスポンスを最適に制御しクルマとの一体感ある走りを実現する『仮想有段シフト制御』を採用する。

さらに専用の走行モードである『ブーストモード』をセレクトすると、パワーユニットの性能を最大限まで開放し、『仮想有段シフト制御』と『アクティブサウンドコントロールシステム』の連動により、有段変速機を備えたエンジン車のようなサウンドと鋭いシフトフィールが演出される。

この『仮想有段シフト制御』は加速時のキックダウンによるショックや、エンジン保護のフューエルカットの挙動まで仮想的に再現するなど、長年にわたるガソリン車開発で培った走行フィールをEVに融合させた。

こうした遊び心あふれる新技術の数々により、EVならではのスムーズでリニアな加速感と、ガソリン車のような走りの高揚感をあわせ持つ、『スーパーワン』独自の操る喜びを提供することを目指し、開発は進行している。