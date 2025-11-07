東京都足立区は、履けなくなった子ども靴の回収ボックスを区立中央図書館など区内６か所に設置した。

靴を再利用することで廃棄を減らし、子どもたちが環境に優しいリサイクルについて学ぶきっかけにしたい考えだ。

区によると、回収した靴は、月額制の子ども靴レンタルサービス「Ｋｕｔｏｏｎ（クトゥーン）」に届けられ、洗浄・修繕した上で次の子どもが利用する。区内のイベントでも安く販売し、利益の一部を「あだち子どもの未来応援基金」に寄付する。

クトゥーンを展開するのは、墨田区の「スローファスト」。足の成長が早い未就学児の靴が多く捨てられている現状を知り、２０２１年に事業を開始した。靴は全国からの寄付で集めており、取り組みに賛同した足立区が協力を決めた。

スローファスト代表の谷口昌優さん（３８）は、「履いた靴をボックスに入れる体験をすることで、環境に優しい選択をするきっかけになるといい」と話している。

区は「子ども靴の循環モデル」をつくるため、ふるさと納税を活用したクラウドファンディング（ＣＦ）で事業費を集めている。区の担当者は、「捨ててしまう『もったいない』を『楽しい』に変えるプロジェクト。多くの人に参加してもらいたい」と呼びかける。回収ボックスは来年９月まで設置する予定という。