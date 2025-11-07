２歳差の兄に遊んでもらいたい妹さん。そんな妹に神対応を見せたお兄ちゃん。その後…？

　ゲーム中の兄を驚かせようと、背後からそっと忍び寄る妹。そんな妹の遊びにゲームする手を止めて付き合う兄。それから３年半後――再び兄に忍び寄る妹。ところが、よく見ると…3年半後の比較動画に反響があり、「想像の100倍ほっこりしました」「理想的なお兄ちゃん」「可愛いが増量してたｗ」などのコメントが寄せられている。投稿者のhikaさんに話を聞いた。

【写真】背後から忍び寄る妹＆兄、3年半後は…？

■妹たちのお気に入りは、優しい兄から「ヨシヨシ」されること

――ご兄妹の“おどかしごっこ”動画に反響がありました。3年半後、忍び寄る妹が2人に増えていたという“ほっこり展開”に驚く声のほか、ゲームやテレビの途中でも妹たちの遊びに付き合う“神対応”なお兄ちゃんに「優しい」「人格者！」の声が相次いでいました。

「にーには本当に面倒見が良くて優しい男の子です。私が頼んだこともすぐやってくれて、とても頼りになります！」

――頼もしいお兄ちゃんですね！動画の様子から、妹さんたちもそんなお兄ちゃんを慕っていることが伝わってきます。妹さんたちの“にーに大好きエピソード”をうかがえますか？

「にーには妹たちが小さい頃、泣いていると優しく『ヨシヨシ』してくれていました。妹たちはそれが大好きで、不思議とすぐ泣きやむんです。いちばん下の妹はまだ４歳なので、今でもにーにの『ヨシヨシ』が大のお気に入り。ほかにもいろいろありますが……日常的なことだと、リビングでにーにが勉強していると下の妹がぴったりくっついています（笑）」

――投稿の中には、保育園に行きたくない妹ちゃんを『トントン』で慰めているお兄ちゃんの姿もありました。

「にーにの『ヨシヨシ』『トントン』は本当に落ち着くみたいです（笑）。いつも一緒にいるので、もちろんたまにケンカもしますが、基本的にはとても仲が良いきょうだいだと思います」

――instagramでは、そんな３きょうだいの「ほっこり仲良し兄妹シリーズ」を数多く投稿しているママ。３きょうだいには今後、どのような関係を築いていってほしいと願っていますか？

「お互いが困っている時に、兄妹で助け合える関係になって欲しいと願っています！」