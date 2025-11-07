夫に腹が立って作った“嫌がらせ弁当”のはずが、「愛情しか感じない（笑）」「ご主人様は感謝しないと！」とSNSで絶賛の声――。日々の弁当作りを発信するきなこさん（@kinako_obento_）が投稿した、一見すると白ごはんだけの“ドッキリ弁当”が話題です。おかずをクッキングシートで隠したイタズラでしたが、フタを開けた夫からは予想外の感謝の言葉が。多くの人の心を温かくした、夫婦のユーモアあふれるやり取りとは。



【写真】白いご飯の下には…

今回のお弁当を作ったのは、夫へのある”不満”がきっかけだったと言います。



「夫が仕事で疲れてベッドに行く前にリビングで寝落ちしていて、何度言っても繰り返すので腹が立って…。嫌がらせ風のドッキリ弁当ができたらと思ったんです（笑）」



原因は、夫の“寝落ち癖”でした。優しさで我慢するだけでは済ませられない、けれど怒るわけにもいかない。そんな絶妙なバランスを形にしたのが、今回のいたずらだったようです。



「お弁当を開けた時に『おかずない？』って驚いてくれたら、ガッツポーズだなと（笑）」



中身がしっかり隠れるよう、クッキングシートを使って一工夫。見た目には「ごはんしか入っていない弁当」に見えるようにしたといいます。開けた瞬間の反応を思い浮かべながら、密かにワクワクしていたきなこさん。



「騙されてくれたら嬉しいなという気持ちでした」



しかし、狙い通りにはいかず…夫のリアクションは意外なものでした。



お昼を食べた夫から返ってきたのは、「二階建てのお弁当ありがとお！今日もうまうまでしたー！」という感謝の言葉。これに対し、きなこさんの率直な感想は--



「あーやっぱり騙されなかったか！チッと思いました（笑）性格悪いなって自分で思いましたね」



仕掛け人としては少し残念だったようですが、それでも心がほぐれるような夫からの返信に思わず笑ってしまったそうです。



普段は“まじめ”なお弁当を作り、華やかでバランスのとれたお弁当を投稿しているきなこさん。今回のような“いたずら”を仕掛けたのは、初めての試みでした。投稿の最後には、「でもいつもありがとう」との言葉が添えられていました。



「夫はとても優しくて、私と子どもを一番に考えてくれて、家事も率先してやってくれています。たまに腹が立ちますが…お互い様だなと（笑）」



ドッキリ弁当の裏には、日頃の感謝と夫婦の“ちょうどいい距離感”が詰まっていたようです。



日々の小さな不満も、笑いとアイデアでほぐしてしまう。そんな夫婦のやりとりに、共感のコメントが続々と寄せられています。