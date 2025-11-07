■台風26号

台風26号は、7日(金)朝はフィリピンの東を北西に進んでいます。このあと来週前半にかけては進路を北よりに変える予想で、来週後半は沖縄方面に近づく可能性があります。今後も最新の台風情報にご注意ください。

◎全国の天気

北海道は雪や雨で、市街地でも雪の積もる所があるでしょう。東北も日本海側で雨が降りそうです。また、北日本は強まる風にもお気をつけください。東北の太平洋側から九州・沖縄にかけては青空が広がりそうです。空気が乾燥して、絶好の洗濯日和となる見込みです。

◎予想最高気温

北日本は前日より低くなりそうです。札幌は7℃、青森は13℃と、前日より5℃以上低くなるでしょう。東日本・西日本は、前日と同じくらいで20℃くらいまで上がりそうです。東京は21℃、大阪は22℃、福岡は23℃の予想です。日差しは暖かいですが、北風が強めに吹きそうです。

◎週間予報・大阪〜那覇

天気は周期変化となります。8日(土)は広く晴れますが、9日(日)は各地で雨となりそうです。来週前半は晴れる所が多いでしょう。沖縄は来週、台風の影響にお気をつけください。台風の進路によっては週明け10日(月)から大しけとなるおそれがあります。

◎週間予報・札幌〜名古屋8日(土)は北海道も天気が回復して、広い範囲で晴れるでしょう。ただ、晴れても最高気温は仙台で13℃、東京で15℃と、空気が冷たく感じられそうです。9日(日)は各地でまとまった雨、10日(月)は日本海側で荒れた天気となるでしょう。