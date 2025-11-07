上場企業の実現なども経験 HIS新社長に澤田秀太氏
デスク「エイチ・アイ・エス（HIS）が創業家社長に戻るね」
記者「創業者で最高顧問を務めている澤田秀雄氏（74）の長男で、取締役上席執行役員の秀太氏（43）が26年1月28日付で社長に昇格します。それに伴って秀雄氏も取締役に復帰します」
デスク「秀太氏はベンチャー企業も経営していたようだね」
記者「05年にクルーズ旅行に特化した予約サイトを運営するベストワンドットコムを設立し、東証マザーズ（当時）に上場させ、20年からHISに入社しています。ただ、最初の就職先は旅行会社ではなく証券会社でした。『顧客と接する営業こそ仕事の基本』という考えから営業を学べると思ったそうです」
デスク「為替など景気変動が激しい中での旅行会社経営だね」
記者「日本人の海外旅行がコロナ禍前に戻っていない分、海外市場の開拓と飲食やグランピングなど非旅行事業の拡大を進めます。ITなどに明るい秀太氏の新たな発想力が求めます」
〈日本最大級・食品スーパーの価格戦略〉ライフコーポレーション社長・岩崎高治の「当社にしかない高付加価値の商品やサービスを提供していく」
記者「創業者で最高顧問を務めている澤田秀雄氏（74）の長男で、取締役上席執行役員の秀太氏（43）が26年1月28日付で社長に昇格します。それに伴って秀雄氏も取締役に復帰します」
デスク「秀太氏はベンチャー企業も経営していたようだね」
記者「05年にクルーズ旅行に特化した予約サイトを運営するベストワンドットコムを設立し、東証マザーズ（当時）に上場させ、20年からHISに入社しています。ただ、最初の就職先は旅行会社ではなく証券会社でした。『顧客と接する営業こそ仕事の基本』という考えから営業を学べると思ったそうです」
デスク「為替など景気変動が激しい中での旅行会社経営だね」
記者「日本人の海外旅行がコロナ禍前に戻っていない分、海外市場の開拓と飲食やグランピングなど非旅行事業の拡大を進めます。ITなどに明るい秀太氏の新たな発想力が求めます」
〈日本最大級・食品スーパーの価格戦略〉ライフコーポレーション社長・岩崎高治の「当社にしかない高付加価値の商品やサービスを提供していく」