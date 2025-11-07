【中国】
貿易収支（10月）時刻未定
予想　N/A　前回　6454.7億元（貿易収支)
予想　N/A　前回　904.5億ドル（貿易収支（ドル建て）)

【ユーロ圏】
ドイツ貿易収支（9月）16:00
予想　165.0億ユーロ　前回　169.0億ユーロ（172.0億ユーロから修正）（貿易収支)

【カナダ】
雇用統計（10月）22:30
予想　-2.0万人　前回　6.04万人（雇用者数・前月比)
予想　7.2%　前回　7.1%（失業率)

【米国】
ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（11月）8日00:00
予想　54.1　前回　53.6（ミシガン大学消費者信頼感指数)

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更することがあります