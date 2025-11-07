本日の予定【経済指標】
【中国】
貿易収支（10月）時刻未定
予想 N/A 前回 6454.7億元（貿易収支)
予想 N/A 前回 904.5億ドル（貿易収支（ドル建て）)
【ユーロ圏】
ドイツ貿易収支（9月）16:00
予想 165.0億ユーロ 前回 169.0億ユーロ（172.0億ユーロから修正）（貿易収支)
【カナダ】
雇用統計（10月）22:30
予想 -2.0万人 前回 6.04万人（雇用者数・前月比)
予想 7.2% 前回 7.1%（失業率)
【米国】
ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（11月）8日00:00
予想 54.1 前回 53.6（ミシガン大学消費者信頼感指数)
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
