【中国】

貿易収支（10月）時刻未定

予想 N/A 前回 6454.7億元（貿易収支)

予想 N/A 前回 904.5億ドル（貿易収支（ドル建て）)



【ユーロ圏】

ドイツ貿易収支（9月）16:00

予想 165.0億ユーロ 前回 169.0億ユーロ（172.0億ユーロから修正）（貿易収支)



【カナダ】

雇用統計（10月）22:30

予想 -2.0万人 前回 6.04万人（雇用者数・前月比)

予想 7.2% 前回 7.1%（失業率)



【米国】

ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（11月）8日00:00

予想 54.1 前回 53.6（ミシガン大学消費者信頼感指数)



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性



※予定は変更することがあります

外部サイト