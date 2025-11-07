本日の予定【発言・イベント】
7:30 ムサレム・セントルイス連銀総裁、金融政策および経済について講演（質疑応答あり）
8:20 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、金融政策に関する討論会出席
8:55 衆院予算委員会
15:30 GPIF運用状況（7月-9月期）
17:00 ウィリアムズNY連銀総裁、ECB金融市場会議出席
18:00 テュディン・スイス中銀理事、ECB金融市場会議出席
21:00 ナーゲル独連銀総裁、ジェファーソンFRB副議長、独連銀主催「Euro20+」討論会出席（質疑応答あり）
22:20 ビルロワドガロー仏中銀総裁、金融犯罪詐欺に関する会議出席
22:30 エルダーソンECB理事、独連銀主催「Euro20+」講演
8日0:15 ピル英中銀チーフエコノミスト、金融政策について説明
1:00 米NY連銀インフレ期待（10月）
5:00 ミランFRB理事、金融政策について講演（質疑応答あり）
9日（日）
中国消費者物価指数・生産者物価指数（10月）
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
