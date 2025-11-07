ドジャースは6日（日本時間7日）、トニー・ゴンソリン投手（31）を出場選手登録の前提となる40人枠から外すDFAとし、ジャスティン・ディーン外野手（28）、マイケル・グローブ投手（28）を放出。ライアン・ウォード外野手（27）とロビンソン・オルティス投手（25）を40人枠に登録したことを発表した。

ゴンソリンは16年のドラフト9巡目（全体281位）でドジャースから指名を受け、19年にメジャーデビュー。22年には16勝1敗、防御率2.14をマークし、オールスターゲームにも選出された。しかし翌23年に右肘を痛め、トミー・ジョン手術を受けた。24年は全休し、今年4月30日のマーリンズ戦で復帰。6回3失点と力投し、23年8月12日のロッキーズ戦以来、627日ぶりの白星をつかんだが、6月に右肘を痛めIL（負傷者リスト）に入り、以降は登板がなかった。今季の成績は3勝2敗、防御率5.00だった。

ディーンは今季、メジャーデビューを果たし、主に守備固め要員として18試合に出場。ポストシーズンのロースターにも名を連ねた。ワールドシリーズ第6戦では2点リードの9回無死一塁の場面でバージャーの打球が左中間フェンスに挟まったことを猛アピール。エンタイトル二塁打にとどめ、勝利に貢献した。

グローブは昨季、39試合に登板したが、ナ・リーグ地区シリーズ（NLDS）第2戦後に肩を痛め、プレーオフ・ロースターから外れた。今年3月に右肩の手術を受け、今季は全休となっていた。