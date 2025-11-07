長嶋一茂、最近は月1で妻と岩手県花巻市を訪問→その写真を見た高嶋ちさ子からダメ出し

11月7日（金）の『ザワつく！金曜日』では、さまざまなテーマで行ったアンケート調査のランキング第1位を当てるクイズ企画「当ててスッキリ！ランキング選手権」で長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”がバトルを繰り広げる。

今回のテーマは、「男女300人に聞いた、スポーツの感動場面で聴きたい曲トップ10」。

3人は、その上位5曲をすべて当てろ、というお題に挑む。

歌に詳しくないという一茂、良純は大苦戦。一茂は曲名がわからないからと歌って答えるが、歌詞もメロディーもめちゃくちゃで大迷走。

一方、ちさ子は音楽にもアーティストにも詳しく圧倒的に有利かと思いきや、なかなか曲名が思い出せず…ランキング当てバトルは大波乱の展開に。

また番組では、一茂が旅行先の岩手県花巻市で撮影した写真を公開する。

最近、1カ月に一度、妻と一緒に同市を訪れているという一茂。花巻でハイキングを楽しんだ際、キノコや栗などがなっているのを見かけてシャッターを切ったと話すが、ちさ子から「（写真が）下手だね！」とダメ出しされてしまい…。

いったい一茂の写真のどこがダメなのか？