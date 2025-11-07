¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×À¤³¦Î¦¾å¤ÇÏÃÂê ÃæÅç¤Ò¤È¤ß¡¦ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¤¬»²Àï¡ªTravis JapanµÈß·´×Ìé¡¦¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¦¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡¢Ë§º¬µþ»Ò¤é¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤Î°Õ³°¤Ê»Ñ¤â¼¡¡¹¤È
ËÜÆü11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ë7»þ¡Á8»þ54Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó ½©¤ÎÃÎ°é¥Ð¥È¥ëº×SP¡×¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¥Þ¥¹¥¿¡¼Ž¥ÆóµÜÏÂÌé¤¬»Å³Ý¤±¤ë½©¤ÎÃÎ°é¥Ð¥È¥ëº×¡ª
¡Ö¥Á¡¼¥à¥«¥é¥ÀWEEK¡×¡ÊË§º¬µþ»Ò¡¢ÃæÅç¤Ò¤È¤ß¡¢ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¡Ë¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¡ÊÁðÌîËþÂå¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿ÀÅÄ°¦²Ö¡Ë¡¢¡Ö¥Á¡¼¥àTravis Japan¡×¡ÊµÈß·´×Ìé¡¦¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¦¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡Ë¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¡ÊµÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¡¢Ä«ÆüÆà±û¡¢¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¿äÍýÎÏ¡¢È½ÃÇÎÏ¡¢ÁÛÁüÎÏ¤¬³Ú¤·¤¯°é¤ÄÃÎ°é¥²¡¼¥à¤ÇÇòÇ®¥Ð¥È¥ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤óÅª ½©¤Î¼«Í³¤¹¤®¸¦µæ¡×¤Ç¤Ï¡¢¹¥´ñ¿´¤¬¤½¤½¤é¤ì¤ë¡È¤â¤·¤â¤ÎÀ¤³¦¡É¤ò²Ê³Ø¤Ç²òÌÀ¡ª¡Ö·î¤Þ¤Ç¥Ï¥·¥´¤ÇÅÐ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¡×¤È¡ÖÃÏÌÌ¤Ë·ê¤ò·¡¤Ã¤ÆÃÏµå¤ò´ÓÄÌ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¡×¤É¤Ã¤Á¤¬Áá¤¤¤Î¤«¤òÂç¼Â¸³¡£¶Ã¤¤Î·ë²Ì¤Ë°ìÆ±Âç¶½Ê³¡ª
¢¡¥ß¥¹¤·¤¿¤é°ìÈ¯Âà¾ì¡Ö337Çï»Ò¥ê¥ì¡¼¡×¤Ï¼ê¤Ë´À°®¤ëÌ¾¾¡Éé¤Ë¡ª
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¥«¥é¥ÀWEEK¡×¤ÎË§º¬µþ»Ò¤Ï¡¢½÷»Ò100m¥Ï¡¼¥É¥ëÆüËÜÂåÉ½¡¦ÃæÅç¤Ò¤È¤ßÁª¼ê¡õÃË»Ò400mÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡¦ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥ÕÁª¼ê¤ÎÄ¶ºÇ¶¯¥¢¥¹¥ê¡¼¥È2¿Í¤Ë¶´¤Þ¤ì¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÌÀ¸À¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤ÏNHK¤ÎÂçÀèÇÚ¡¦ÁðÌîËþÂå¤òÁ°¤Ë¡ÖÁðÌî¤µ¤ó¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£¡ÈÊâ¤¯NHK¡É¡×¤È¶ß¤òÀµ¤¹¡£
¡Ö¥Á¡¼¥àTravis Japan¡×¤Î3¿Í¤ÏÆóµÜ¤«¤é¡ÖÂç¥Ð¥«¡¦Ãæ¥Ð¥«¡¦¾®¥Ð¥«¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤â¡Öº£²ó¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂçÃÀÈ¯¸À!? ¤·¤«¤â¡¢¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÈTJ¥È¥é¥ô¥£¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥È¥â¥Î¥ê¥¸¥ó¥Ê¥¤¡ÊTJ Travis Japan Tomonori Jinnai¡Ë¡É¤òºÇ¶á¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Öº£Æü¤Ï¡ÊTJ Travis Japan Tomonori Jinnai¤«¤é¡ËÂ´¶È¤·¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£
¤½¤ó¤Ê¹ë²Ú¥²¥¹¥È¿Ø¤ò¡Ö¥Á¡¼¥à¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¤Ï¡Ö¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Î¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤Ç·Þ¤¨·â¤Ä¡£²Ì¤¿¤·¤Æ½©¤ÎÃÎ°é¥Ð¥È¥ë¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¡©
ºÇ½é¤ÎÃÎ°é¥Ð¥È¥ë¤Ï¡Ö337Çï»Ò¥ê¥ì¡¼¡×¡£3¡¦3¡¦7Çï»Ò¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÂê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥ë¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¥²¡¼¥à¡£¥ß¥¹¤·¤¿¤é°ìÈ¯Âà¾ì¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤ì¤Ð¹âÆÀÅÀ¤¬Æþ¤ë¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢µÆÃÓÉ÷ËáVS¾¾ÅÄVS±©Ä»¿µ°ìVSË§º¬¡£¤ªÂê¤Ï¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¡×¡£¡È¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Ð¡Ä¡É¤ÈÆ±¤¸¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤À¤±¤Î´ÊÃ±¤Ê¥²¡¼¥à¤È»×¤¤¤¤ä¡¢3¡¦3¡¦7Çï»Ò¤Î¥ê¥º¥à¤ËÄ´»Ò¤òÍð¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤ìÄ¶¥à¥º¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È°ìÆ±¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¡£²¿¤Ç¤â¤³¤Ê¤¹µÆÃÓ¤È¡¢Ãý¤ê¤Î¥×¥í¤È¤·¤ÆÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤±©Ä»¤Ë¡¢¾¾ÅÄ¤ÈË§º¬¤¬¿©¤¤²¼¤¬¤ë¡£¥²¡¼¥à¤Ë½¸Ãæ¤·¤¹¤®¤¿Ë§º¬¤¬½çÈÖ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¡×¤ÈÀ¼¤Ë½Ð¤·º®Íð¤ò¾·¤¯Å¸³«¤Ë¡ª
¥»¥«¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¾¾ÁÒ³¤ÅÍVS¥¸¥ç¥»¥ÕVSÁðÌîVS¤Þ¤Ò¤ë¡£ÂçËÜÌ¿¡¦ÁðÌî¤¬¡ÖÇ¯ÎðÅª¤ËÈ¿¼Í¿À·Ð¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¡¢¤Þ¤Ò¤ë¤Ï¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶¯µ¤¤ÊÈ¯¸À¡£È¿¼Í¿À·ÐÈ´·²¤Î¥¸¥ç¥»¥Õ¡¢¥ê¥º¥à´¶¤Î¤¢¤ë¾¾ÁÒ¤È¤Î»Í¤Ä¤É¤â¤¨¤ÎÀï¤¤¤Ï¼ê¤Ë´À°®¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¸¥ç¥»¥Õ¤¬¸«»ö¤ÊÆ¬¤Î²óÅ¾¤ò¤ß¤»Âç³èÌö¡ª
¢¡À¼¤ÎÀµÂÎ¤ÏÃ¯¡©¡ÖÍÌ¾¿Í¿á¤ÂØ¤¨·à¾ì¡ª¡×
¤ªÂê¤È¤Ê¤ë±ÇÁü¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÌ¾¿Í¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¤òÅö¤Æ¤ëÁá²¡¤·¥¯¥¤¥º¡£¥¯¡¼¥ë¥Ý¥³¡£¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌß¤Ä¤¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢2¿Í¤ÎÀ¼¤¬¿á¤ÂØ¤¨¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£°ìÂÎÃ¯¤¬¥¢¥Æ¥ì¥³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©Áá¤¯Åö¤Æ¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¹âÆÀÅÀ¡£
Ä©Àï¼Ô¤Ï¡¢ÃæÅçVS¿ÀÅÄVSµÈß·´×ÌéVS¿ØÆâÃÒÂ§¡£ÉáÃÊ¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤ÃæÅç¤Ï°µÅÝÅªÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤â¡ÖÁá¤µ¤À¤±¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥Ü¥¿¥ó¤ÎÁá²¡¤·¤ËÁ´¤Æ¤ò·ü¤±¤ë¤¬¡Ä¡£¼Â¤Ï¿á¤ÂØ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ÎÄ¶ÍÌ¾¿Í¡£¤·¤«¤··ÝÎò¤ÎÄ¹¤¤¿ØÆâ¤ä¿ÀÅÄ¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡×¡Ö²¿¤³¤ì¡ª¡×¤ÈÂç¶ìÀï¡ª
¢¡¥²¡¼¥à¥Þ¥¹¥¿¡¼ÆóµÜ¤È¤Î¿´ÍýÀï¡ªµÕÅ¾¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¥³¥¤¥ó¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
Â³¤¯¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥³¥¤¥ó¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¥Þ¥¹¥¿¡¼ÆóµÜ¤È¤Î¿´ÍýÀï¡õÈ¿¼Í¿À·Ð¤¬¸°¡ªÆ¬¾å¤«¤é¤¤¤ÄÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥³¥¤¥ó¡¢Íî²¼¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÆóµÜ¼¡Âè¡£
¤½¤ó¤Ê¥³¥¤¥ó¤ò°ìÈ¯¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë¤«¡©½ÖÈ¯ÎÏ¤ÈÈ¿¼Í¿À·Ð¤¬»î¤µ¤ì¤ë¥²¡¼¥à¤Ë¡¢¥¸¥ç¥»¥Õ¡¢±©Ä»¡¢¾¾ÅÄ¡¢µÆÃÓ¤¬Ä©Àï¡£¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤ÆÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿À·Ð¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤¹¥¸¥ç¥»¥Õ¤¬¤³¤³¤Ç¤âÈ´·²¤Î¥»¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡ªµÆÃÓ¤È¾¾ÅÄ¤âÁ´½¸Ãæ¡ª¤Þ¤Ð¤¿¤¸·¶Ø¤ÎÀï¤¤¤¬¡¢ÆóµÜ¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¼ÁÌä¤ÇÍð¤µ¤ì¤Æ¡Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£
¢¡¥Ë¥Î¤µ¤óÅª ½©¤Î¼«Í³¤¹¤®¸¦µæ ¡Ö·î¤Þ¤Ç¥Ï¥·¥´¤ÇÅÐ¤ëVS¥Ö¥é¥¸¥ë¤Þ¤Ç·ê·¡¤êµ¡¡×¤É¤Ã¤Á¤¬Áá¤¯ÅþÃ£¤¹¤ë¡©
¤â¤·¤â¥¢¥ê¤¬¿Í´Ö¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤»¤ë¤Î¤«¡©¤â¤·¤âÁ´¿ÍÎà¤¬°ìÀÆ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤éÃÏµå¤ÏÆ°¤¯¤Î¤«¡©¤½¤ó¤Ê¹¥´ñ¿´¤¬¤½¤½¤é¤ì¤ë¡È¤â¤·¤â¤ÎÀ¤³¦¡É¤ò²Ê³Ø¤Ç¸¦µæ¡ªº£²ó¤Ï¡¢¡Ö·î¤Þ¤Ç¥Ï¥·¥´¤ÇÅÐ¤ë»þ¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¡×¤È¡Ö¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ê·¡¤êµ¡¤Ç²Æì¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤Þ¤Ç´ÓÄÌ¤µ¤»¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¡×¤É¤Ã¤Á¤¬Áá¤¤¤Î¤«¡©¤È¹Í¤¨¤ë¡£
1969Ç¯¡¢¿ÍÎà¤Ç½é¤á¤Æ·î¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¥¢¥Ý¥í11¹æ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥í¥ê¥À¤«¤éÌó4Æü¤ò¤«¤±¤Æ·î¤ËÅþÃå¡£¤¢¤ì¤«¤éÈ¾À¤µª°Ê¾å¤¬¤¿¤Á¡¢º£¤ä·îÌÌ´ðÃÏ¤Î·úÀß¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤«¡£°ìÊý¡¢¤½¤Î¿¿µÕ¤È¤Ê¤ëÃÏµå¤ÎÆâÂ¦¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¿ÍÎà¤¬ºÇ¤â¿¼¤¯·¡¤Ã¤¿·ê¤ÏÌó12km¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ï¹â²¹¤¹¤®¤ë¤¿¤á·¡¤ê¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤¤¤Þ¤ÀÃÏµå¤ÎÆâÉô¤ÏÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡£
¤½¤ó¤ÊÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÃÏµå¤ÎÆâÉô¤È·î¤Ø¤ÎÎ¹Ï©¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥í¥Þ¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ëÌäÂê¤ËÄ©Àï¡£Ã±½ã¤ËÄ¾Àþµ÷Î¥¤Ê¤éÃÏµå´ÓÄÌ¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤Ë¶á¤¤¤¬¡¢ÃÏ²¼12km·¡¤ë¤Î¤ËÌó20Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿°ìÆ±¤ÏÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¡Ä¡£³Æ¥Á¡¼¥à¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤Ï¡©
Àµ²òVTR¤Ç¤Ï¡¢¹ë²ÚÆÃÊÌCG±ÇÁü¤ÎÃæ¤ÇÉ¬»à¤Ë¥Ï¥·¥´¤òÅÐ¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡¢¡Ö¹Ô¤±¹Ô¤±¡ª¡×¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡×¤ÈÂçÇ®¶¸¡£Ã¯¤â½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾×·â¤ÎÅú¤¨¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª
¢¡Æ¬¤È¥«¥é¥À¤òÆ±»þ¤Ë»È¤¨¡ª´Á»ú¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¥²¡¼¥à¡ª
º£½µ¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥«¥é¥ÀWEEK¡×³«ºÅÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥é¥À¤ÈÆ¬Ç¾¤òÆ±»þ¤Ë»È¤¦¥²¡¼¥à¡ÖÊ¸»ú¤â¤¸¥¯¥ë¡¼¥º¡×¤ËÄ©Àï¡£¥²¡¼¥à²èÌÌ¤Ç¤¢¤ë´Á»ú¤Î·Á¤Ëºî¤é¤ì¤¿Àî¤ò¥¯¥ë¡¼¥º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î´Á»ú¤¬²¿¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¿äÍý¤¹¤ë¡£3¿Í1ÁÈ¤ÇÄ©Àï¤·¡¢1¿ÍÌÜ¤¬¤³¤°Ìò¡¢2¿ÍÌÜ¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÌò¡¢3¿ÍÌÜ¤¬²òÅúÌò¤È¤Ê¤ê¡¢Àµ²ò¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥à¤ò¶¥¤¦¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¤Ï¤è¤·¤³¤¬Á´ÎÏ¤Ç¤³¤®¡¢Ä«Æü¤¬ÀäÌ¯¤Ë½®¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤¬¡¢²òÅúÌò¤ÎµÆÃÓ¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ!? ¡Ö¥Á¡¼¥àTravis Japan¡×¤ÏµÈß·¤È¾¾ÁÒ¤¬Àµ²ò¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤¬´Î¿´¤Î²òÅúÌò¡¦¾¾ÅÄ¤¬Àµ²ò¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢¡Ö¸µÂÀÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë!? ´ÊÃ±¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡ÖÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¡ª¡×¤ÈÂç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤â¾¾ÅÄ¤¬¤Ò¤é¤á¤¯!? ¡Ö¥Á¡¼¥à¥«¥é¥ÀWEEK¡×¤Ï¥¸¥ç¥»¥Õ¤¬¤³¤®Â³¤±¤ëÃæ¡¢ÃæÅç¤ÎÅ·Á³¥¥ã¥é¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ë§º¬¤È¼ê¤Ç´Á»ú¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤ª¤«¤·¤Ê»öÂÖ¤Ë¡ª¡Ö¥Á¡¼¥à¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÌò¤ÎÁðÌî¤¬¡Ö²¿¤³¤ì¡¼¡ª¡×¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¥¯¥ë¡¼¥º¤Ç¤¤ºÂç¶ìÀï¤â¡¢3¿Í¤Î¤Þ¤ë¤Ç²ÈÂ²¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê°ìËë¤Ë¡¢°ìÆ±Çú¾Ð¡õ¤Û¤Ã¤³¤ê¡£
¢¡¡Ö¤Ò¤é¤¬¤ÊºîÊ¸¥Ý¡¼¥«¡¼¡×¤Ç¿·¤¿¤ÊÉ¸¸ì¤¬Â³¡¹ÃÂÀ¸!?
ºÇ¸å¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¤Ò¤é¤á¤¤È±¿¤ÇÀï¤¦¡Ö¤Ò¤é¤¬¤ÊºîÊ¸¥Ý¡¼¥«¡¼¡×¡£5¤Ä¤ÎÊ¸»ú¤«¤éÌÌÇò¤¤¸ÀÍÕ¤òºî¤ë¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Ö¤Ò¤é¤¬¤Ê¥Ý¡¼¥«¡¼¡×¤ò¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×Î®¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¡Ö¤¢¡×¤«¤é¡Ö¤ó¡×¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿²¾Ì¾¤È¿¤Ð¤·ËÀ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿47Ëç¤Î¥«¡¼¥É¤ò³Æ¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë5Ëç¤º¤ÄÇÛ¤ê¡¢5¤Ä¤ÎÊ¸»ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¸ÀÍÕ¤òºî¤ë¡£¼ê»¥¤Î¸ò´¹¤Ï¥Ý¡¼¥«¡¼Æ±ÍÍ¤Ë¹¥¤¤ÊËç¿ô¤ò°ìÅÙ¤À¤±¸ò´¹²ÄÇ½¡£ºÇ¤â¼å¤¤Ìò¤Ï2Ê¸»ú¤À¤±¤Î¥ï¥ó¥Ú¥¢¡¢3Ê¸»ú¤È2Ê¸»ú¤Î¸ÀÍÕ¤òºî¤ì¤Ð¥Õ¥ë¥Ï¥¦¥¹¡¢ºÇ¶¯¤Î¼ê¤¬5Ëç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥²¡¼¥à¤Ï¡¢ÃæÅçVSÁðÌîVS¾¾ÁÒVSµÆÃÓ¡£¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ÎÆóµÜ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë5Ëç¤º¤ÄÇÛ¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï1Ê¬´Ö¤Î¥·¥ó¥¥ó¥°¥¿¥¤¥à¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥«¡¼¥ÉÎ¨¤¬¹â¤¤¾ïÏ¢¤ÎµÆÃÓVS°µÅÝÅª¤Ê¸ì×ÃÎÏ¤ò»ý¤ÄÁðÌî¤ËÂÐ¤·¡¢Å·Á³¥¥ã¥é¤µ¤¯Îö¤ÎÃæÅç¤Ï¥¤¥Á¤«¥Ð¥Á¤«¤Î¥Î¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥«¡¼¥É¤ËÄ©Àï¡£¾¾ÁÒ¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤â»ÈÍÑÉÑÅÙ¤ÎÄã¤¤¡Ö¤Ì¡×¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤ÁÈ¹ç¤»¤ÎÆñ¤·¤¤¼ê»¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥«¡¼¥ÉÀ®Î©!? Ã¯¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´ñÀ×¤ÎÅ¸³«¤Ë°ìÆ±¶ÃØ³¡ª
¤½¤·¤Æ±¿Ì¿¤ÎºÇ½ª¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¥Þ¥¹¥¿¡¼ÆóµÜ¤¬¡Ö¥Á¡¼¥à¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¤ËµÞî±»²Àï¡¢Ë§º¬VS±©Ä»VS¾¾ÅÄVSÆóµÜ¤ÎÀï¤¤¤Ë¡£Á´°÷¤¬°ìÈ¯µÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥«¡¼¥É¤òÁÀ¤¦Ãæ¡¢ÆóµÜ¤Î¥×¥ì¥¼¥óÎÏ¤¬ÇÈÍð¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢Ææ¤ÎÉ¸¸ì¤¬Â³¡¹ÃÂÀ¸!?
¡ÚMC¡ÛÆóµÜÏÂÌé
¡Ú¥Á¡¼¥à¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Û µÆÃÓÉ÷Ëá¡¦¿ØÆâÃÒÂ§¡¦Ä«ÆüÆà±û¡¦¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä
¡Ú¥Á¡¼¥à¥«¥é¥ÀWEEK¡Û Ë§º¬µþ»Ò¡¦ÃæÅç¤Ò¤È¤ß¡¦ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ
¡Ú¥Á¡¼¥à¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Û ÁðÌîËþÂå¡¦±©Ä»¿µ°ì¡¦¿ÀÅÄ°¦²Ö
¡Ú¥Á¡¼¥àTravis Japan¡Û µÈß·´×Ìé¡¦¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¦¾¾ÁÒ³¤ÅÍ
