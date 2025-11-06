ラデュレからバレエ「眠れる森の美女」のマカロンボックスが登場　ボックス内部にミニチュア劇場をデザイン

「ラデュレ（LADUREE）」が、限定マカロンボックス「パリ・オペラ座 ─ 眠れる森の美女」を11月14日に発売する。ラデュレの店舗と公式オンラインストアで取り扱う。

【画像をもっと見る】

限定マカロンボックスは、昨シーズンにパリ国立オペラ座でバレエの最高傑作と評されるマリウス・プティパ（Marius Petipa）の「眠れる森の美女」が再演されたことを受けて企画。ボックスのイラストはフランスの水彩画家 ミシェル・シャリエが手掛け、上面にはガルニエ宮、側面にはバレリーナのファランドールポエティックなタッチで描いた。ボックスの内部には、切り抜きを浮き彫りの技法で舞台の一部を立体的に表現し、ミニチュア劇場のような構図に仕上げた。16個入りで価格は1万2960円。

◾️「パリ・オペラ座 ─ 眠れる森の美女」取扱店舗

ラデュレ 日比谷店／銀座店／日本橋店／新宿店／グランスタ東京店／渋谷 東急フードショー店／アトレ恵比寿店／横浜 そごう店／横浜 高島屋店／羽田空港 第一ターミナル店／ルクア大阪店／公式オンラインストア