ガーナ（11月14日）、ボリビア（18日）との親善試合に臨む日本代表のメンバー26人が以下のように発表された。

GK

早川友基（鹿島アントラーズ）、小久保玲央ブライアン（シント・トロイデン）、鈴木彩艶（パルマ）

DF

谷口彰悟（シント・トロイデン）、板倉滉（アヤックス）、渡辺剛（フェイエノールト）、安藤智哉（アビスパ福岡）、瀬古歩夢（ル・アーヴル）、菅原由勢（ブレーメン）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）

MF/FW

遠藤航（リバプール）、南野拓実（モナコ）、鎌田大地（クリスタル・パレス）、小川航基（NEC）前田大然（セルティック）、堂安律（フランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、田中碧（リーズ）、町野修斗（ボルシアMG）、中村敬斗（スタッド・ランス）、佐野海舟（マインツ）、久保建英（レアル・ソシエダ）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）、北野颯太（ザルツブルク）、後藤啓介（シント・トロイデン）、佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）



ガーナ戦、ボリビア戦のメンバーを発表する森保一日本代表監督 photo by Fujita Masato



前回のメンバーから外れた選手は大迫敬介（サンフレッチェ広島）、長友佑都（FC東京）、橋岡大樹（スラビア・プラハ）、望月ヘンリー海輝、相馬勇紀（FC町田ゼルビア）、伊東純也（ゲンク）、斉藤光毅（QPR）の７人。一方、初招集の新顔は小久保、北野、後藤の３人で、復帰は菅原と佐藤のふたりになる。

大迫、長友、望月、相馬が外れた理由は、天皇杯（準決勝、決勝）の日程と重なるため。伊東はケガだとされる。文字どおりの落選は斉藤、橋岡のふたりということか。そうした背景まで考慮すれば、今回はマイナーチェンジに終わった。

初招集の北野はオーストリアリーグ（欧州ランク11位）のザルツブルクで、スタメンを完全に奪うことはできていない選手だ。後藤はスタメン級だが、所属はベルギーリーグ（欧州ランク８位）のシント・トロイデンだ。インパクト不足は否めない。

【１年前のほうが豪華だったメンバー】

26人の顔ぶれを眺めると、日本代表は有力選手で溢れかえっている状態にはないとつくづく思う。ここ１年の間に欧州戦線を個人として駆け上がっている選手はほぼいない。その間、選手は代表チームから続々と離脱していった。冨安健洋（無所属）、伊藤洋輝（バイエルン）、守田英正（スポルティング）、町田浩樹（ホッフェンハイム）、高井幸大（トッテナム）、三笘薫（ブライトン）。スタメン級を失う一方で、彼らに匹敵する選手は何人も加わっていない。

１年前、この事態を想定した人はどれほどいるだろうか。上記のメンバーがいた当時のほうがメンバーは豪華に見えた。そしてワールドカップが近づくにつれ、日本代表を取り巻く世界はいっそうバラ色になると大半の人は思っていたはずだ。ブラジルに勝ったのだから十分バラ色だと反論されそうだが、選手のステイタスである所属クラブと、その出場時間を勘案するとポジティブにはなれない。これではワールドカップベスト８は難しいと言わざるを得ない。日本を上回る国は８チームでは足りないのである。

森保一監督はベスト８どころか「優勝」と言ってはばからないが、今季のプレミアリーグの試合にほぼ出場していない選手（リバプールの遠藤）が、ワールドカップの優勝トロフィーを掲げる姿を想像することは、とてもできないのである。

なぜ目標を問われて優勝と答えるのか。「可能性はある」と言われても、具体的に何パーセントなのか。

日本の過去の最高位は32チーム出場の大会でベスト16だ。48チームでベスト８に入れば、これ以上の結果はない。不満を口にする人はいないだろう。にもかかわらず、森保監督はベスト４でも、決勝進出でもなく、優勝を口にする。世の中を甘く見ているか、煙に巻いて誤魔化そうとしているとしか考えられない。

【久保をいま招集する必要があるのか】

今回招集された選手のなかで所属クラブの最高位を挙げるならば、リバプール（現在プレミア３位）所属の遠藤だ。しかしリーグ戦の出場機会はほぼゼロ。気がつけばカップ戦要員になってしまった。ひとりの選手としても、代表選手としても、この状況を受け入れるわけにはいかない。遠藤がそう考えてこの冬、移籍の道を探るとしても不思議はない。だが、移籍がうまくいく保証はどこにもない。遠藤はこの先、リスクを抱えている。

久保も現状に問題を抱える選手に見える。代表では三笘とともに二枚看板を張ってきた選手である。しかし所属のレアル・ソシエダは今季、スペインリーグ14位に低迷。まさに移籍のタイミングを迎えている。だが、移籍にはリスクがつきまとう。移籍した先でのポジションは保証されていない。

加えて故障がちだ。先週末のビルバオ戦、途中交代で３試合ぶりに復帰したばかりだ。森保監督はそれでも前回に引き続き今回も、当然だと言わんばかりに招集した。久保の力はわかっているハズだ。いつでも代表チームに溶け込める選手である。ケガのリスクを負って、いま招集する必要があるのか。佐藤や北野に出場の機会を与えたほうが、日本の総合力は高まると思わないのだろうか。

故障がちだった冨安は、昨年のアジアカップで案の定、負傷した。アーセナルに戻って１度回復したかに見えたが再度故障。それっきりになってしまった。バイエルンの伊藤も今年３月に日本代表で２試合連続フル出場したあと、チームに戻るや即、ケガをした。日本代表の招集自体、故障明けだった。森保監督の責任は重いと言わざるを得ない。

実力者は大切に扱うべきなのだ。久保本人が出場したいと言っても制すのが大人の役割ではないか。冨安、伊藤、守田、高井、町田、三笘......。実力者がこれ以上いなくなると、ベスト８どころか16強入りさえ怪しくなる。

選手選考で重要視すべきは選手の格、所属クラブのステイタスと、選手個人の勢いだ。旬か否か。フェイエノールトで今季、快調にゴールを決めている上田は確かに旬に見える。チームメイトの渡辺も同様、評価を高めている。だが、オランダリーグのレベルがいま著しく低下していることも事実なのだ。板倉が所属するアヤックスが、チャンピオンズリーグのリーグフェーズで最下位（４戦４敗、得点１、失点14）に沈む姿はその象徴である。

今回選ばれた26人のなかで、いま欧州を席巻している選手は何人もいない。１年半前に、この事態を予想した人はどれほどいるか。シーズンが進むと、さらに悪化する可能性さえある。新戦力をいま招集するなら、なぜ突破確実の緩い予選の段階から呼んでこなかったのか。

実力者を酷使した結果、実力者が消えた。「代表チームとはそういうものだ」で済ましてはいけない。先を見る力、本番から逆算する力が森保監督には足りていない。今回のメンバー発表を経て、筆者はあらためてそう思う。