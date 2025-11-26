伊の高級ラゲージブランド「FPM」が日本初の旗艦店を表参道にオープン

イタリアの高級ラゲージブランド「ファブリカ ペレッテリエ ミラノ（Fabbrica Pelletterie Milano、FPM）」が、日本初となるフラッグシップストアを表参道にオープンする。オープン日は12月11日。

【画像をもっと見る】

ファブリカ ペレッテリエ ミラノは、1946年にエンリコ・フレムダー（Enrico Fremder）が設立したイタリアの高級ラゲージブランド。ラゲージやバッグ、トラベルアクセサリーに特化したブランドで、「旅＝人生」というコンセプトのもと、単なる移動手段のアイテムとしてではなくスタイルそのものとして支持を集めている。2024年に伊藤忠商事が日本市場における独占輸入販売権を取得し、2025年春夏シーズンに、マッシュスタイルラボを通じて日本市場における展開を開始した。

フラッグシップストアは、1階と2階の2フロアで構成で、売り場面積は68平方メートル。1階は、ブランドの世界観を体験できる展示スペースや駐車場を設置し、2階はカスタマイズサロンとして運営する。外観は、透明感のあるガラスファサードとホワイトを基調とした建築に仕上げ、店内はイタリアのクラフトマンシップとモダンデザインが融合する空間を作り上げるという。

アイテムは、ブランドのアイコニックシリーズであるアルミニウム製の「BANK」のほか、カスタムグッズなどを展開する。なお、1月中旬に一度クローズして改装。2階のフロアは2月上旬にオープン予定。

◾️FPM Milano表参道

オープン日：2025年12月上旬予定（2階は2月上旬を予定）

所在地：東京都渋谷区神宮前4-24-17

営業時間／定休日：無し（年末年始営業12月31日 18:00 CLOSE / 1月2日〜）



