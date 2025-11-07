日本代表のメンバーが発表された。先日のブラジル戦のメンバーを暫定的にベストとするなら、３バックは右から渡辺剛、谷口彰悟、鈴木淳之介、右ウイングバック・堂安律、左ウイングバック・中村敬斗という顔ぶれになる。

森保一監督は頑なに３−４−２−１を用いている。３バック＋ウイングバックがその看板で、攻撃に人数をかける陣形だと言う。３−２と歴史的な逆転勝利となったブラジル戦の後半は、この戦いが功を奏した。"すべてが吉と出た"と言える。

この試合では、相手のサイドアタッカーが守備に戻らないこともあって、堂安、中村のウイングバックが躍動した。特に堂安はインサイドにポジションを取ることで、交代でシャドーに入った伊東純也がサイドに流れ、そこからピンポイントでクロスを送った。これが逆サイドでフリーになって走り込んだ中村に合い、上田綺世のヘディングをアシストするシーンもあった。



ブラジル代表カゼミーロをふたりがかりで抑え込む谷口彰悟と渡辺剛 photo by Kishimoto Tsutomu



守っても、５−４−１でブロックを作っていた。左センターバックに入った鈴木は屈強なマーキングを見せ、自由を与えなかった。非常に集中した守備で、危険なボールを入れさせていない。そして守りから攻めのトランジションの効率も高く、カウンターでゴールを脅かした。結果、相手のプレーを分断し、"勝ち逃げ"に成功した。

「いい守備をしないと、いい攻撃はできない」

鎌田大地はそう語っていたが、まさに守備が強固だったことが、攻撃に結びついていた。

後半の冒頭、森保ジャパンは積極的な守備を見せた。GK鈴木彩艶のロングキックを、最前線の上田がヘディングで堂安に落とす。これは相手に奪われるが、堂安が激しくカゼミーロをけん制。たまらず横パス、さらに鎌田が食らいつき、バックラインのセンターバックに戻したところ、ここにも上田がつき、慌てて蹴ったボールをカットした南野拓実が蹴り込んだ。

まさに攻守一体だった。

前に多く人を配し、相手に息をつかせていない。森保戦術が的中した。フォーメーションの正当性も示したと言えるかもしれない。

しかし、これは極めて危ういフォーメーションでもある。

【多くが本職ではないポジションに】

３バック＋ウイングバックが守りに回ったとき、陣形としてはほとんど必ず歪みが出ている。それぞれの位置（高さ）が違うため、必然的にズレが生まれる。相手に少しボールを出し入れされただけで、人は多くいてもオープンスペースを与えてしまうのだ。

事実、ブラジル戦の前半に先制された場面でも、鈴木が相手に食いついて、簡単に裏のスペースができていた。そこを右サイドバックに走り込まれ、真ん中のセンターバック、谷口も間に合わず、脆くも失点していた。２失点目も、横パスに佐野海舟、鎌田がつききれず、浮き球のパスがライン裏に出されると、堂安と右センターバックの渡辺の間をすり抜けたガブリエウ・マルティネッリがパスを受け、左足で蹴り込まれた。

失点シーンだけではない。日本は常に３バックの端とウイングバックの間を脅かされていた。そもそもウイングバックがサイドアタッカーの選手だけに、守備に回ると限界がある。サイドアタッカーはサイドアタッカーで使うべきで、圧倒的な矛盾があるのだ。

パラグアイ戦は終了間際の上田のゴールでドローになったが、やはり３バックが問題を露呈していた。１点目は、相手がフリーで出した背後へのパスを瀬古歩夢がオフサイドをかけようとし、入れ替わられている。人が多くいることで意思統一は難しく、ライン管理に問題が生じる。２失点目も一度跳ね返したボールに対し、人数は揃っているにもかかわらず、前に入った選手に誰も体を当てられず、クロスをヘディングでゴール方向へ飛ばされていた。

思い起こせば、９月のアメリカ遠征の連戦（メキシコに０−０で引き分け、アメリカに２−０で敗戦）でも、３バック＋ウイングバックには目を覆うような綻びが出ていた。守備もそうだが、攻撃的な看板を掲げながら、チャンスを作り出した機会はわずかで、ノーゴールに終わった。

森保監督の３バック+ウイングバックでは、多くの選手が本職ではないポジションを務めている。そもそも欧州の有力クラブで、このフォーメーションを使っているのは少数派と言える。

鈴木はブラジル戦で健闘を見せたが、それは湘南ベルマーレで同じポジションで戦っていた余韻かもしれない。鈴木は欧州では、４バックならセンターバックかサイドバックかを迫られるサイズ、キャラクターだろう。「日本人は３枚でないと守りきれない」というのが、森保監督が３バックを選択する理由でもあるのだろうが、ここで枚数を使えば、せっかく人材豊富な中盤は薄くなる。

今回、招集されていない伊東は、右ウイングバックに最も戦術的にフィットしているかもしれない。パラグアイ戦も、何本も得点の可能性のあるクロスを入れていた。ブラジル戦はシャドーでの出場だったが、サイドに流れる動きが有効になって、クロスから同点弾を演出し、押し込んだCKから上田のヘディングもアシストした。彼には右サイドをカバーするだけの馬力や走力があるし、クロスにも定評がある。

しかし、三笘薫や堂安がウイングバックというのは道理に合わない。彼らは騎兵であり、機動力を持ってゴールを襲うところで最大の力を発揮する。馬を降り、塹壕に入って陣地を守るのは奥の手であるべきだ。

確かに歴史を変える勝利だったが、ブラジルは９月のワールドカップ南米予選で、本大会出場を逃したボリビアにも敗れていたことはあまり報じられない。ワールドカップ優勝最多５回は過去の話である。客観的に見て、もしホームゲームでの真剣勝負だったら、ブラジルも後半、これほど腑抜けた戦い方にはならなかったはずだ。

３バック＋ウイングバックの評価は、この11月シリーズに先送りすべきだろう。森保ジャパンは、14日にアフリカのガーナと戦い、18日に"ブラジルを下した"ボリビアを迎える。