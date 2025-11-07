¡Ú£Ê¥ê¡¼¥°¡Û¥¹¥¥é¥Ã¥Á¤¬ÆüËÜ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ÆÀÅÀ²¦¤Î¸ª½ñ¤¤Ï°ËÃ£¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿
£Ê¥ê¡¼¥°²û¤«¤·¤Î½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á
¡ÚÂè18²ó¡Û¥¹¥¥é¥Ã¥Á
¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
¡¡£Ê¥ê¡¼¥°30¿ôÇ¯¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢¡Ö½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿Í¡×¤ÎÎò»Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤ë¼Ô¤Ï¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÅÁÆ»¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¼Ô¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë¼Ô¤Ï´Ñ½°¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Î¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤È¥µ¥Ã¥«¡¼Ê¸²½¤Î¿»Æ©¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¡££Ê¥ê¡¼¥°¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï°õ¤µ¤ì¤¿³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ò¡¢1993Ç¯¤Î³«ËëÅö»þ¤«¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¸ÍÄÍ·¼»á¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡Âè18²ó¤Ï¥µ¥ë¥ô¥¡¥È¡¼¥ì¡¦¥¹¥¥é¥Ã¥Á¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£¤³¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ÆÀÅÀ²¦¤Î·ÐÎò¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²¤Æ¡¢1994Ç¯¤Ë£Ê¥ê¡¼¥°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ËÂ÷¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¿°¦¾Î¡Ö¥È¥È¡×¤Ï¡¢À¸¿è¤ÎÅÀ¼è¤ê²°¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨
¥µ¥ë¥ô¥¡¥È¡¼¥ì¡¦¥¹¥¥é¥Ã¥Á¡¿1964Ç¯12·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ñ¥ì¥ë¥â½Ð¿È¡¡photo by AFLO
¡¡¥¹¥¥é¥Ã¥Á¤ÎÌ¾Á°¤¬¶ËÅì¤ÎÅç¹ñ¤Þ¤ÇÃÎ¤ì¤ï¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1990Ç¯¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡1990Ç¯3·î¤ËÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢6·î³«Ëë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤À¥¹¥¥é¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤È¤Î³«ËëÀï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é·è¾¡¥Ø¥Ã¥É¤òÃ¡¤¹þ¤à¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£³Àï¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¥Á¥§¥³¥¹¥í¥Ð¥¥¢Áê¼ê¤ËÀèÀ©¥Ø¥Ã¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¼ÂÎÏ¼Ô¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¡¦¥ô¥£¥¢¥Ã¥ê¤ò²¡¤·¤Î¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢Âç²ñÆÀÅÀ²¦¤Ë¤âµ±¤¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î3°ÌÆþ¾Þ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸÷¤¬¶¯¤±¤ì¤Ð¡¢±Æ¤â¤Þ¤¿Ç»¤¤¡£
¡¡°ìÌö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ø¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¥¹¥¥é¥Ã¥Á¤À¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×°Ê¹ß¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ë¥±¥¬¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¡Ö¥¢¥º¡¼¥ê¡×¤³¤È¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤¿¡£½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Á°¤Î1989-90¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¤Õ¤¿·åÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿1994Ç¯£´·îÅö»þ¤ÎµÒ´ÑÅª¤ÊÉ¾²Á¤Ï¡¢´üÂÔ¤è¤ê¤âÉÔ°Â¤¬¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·üÇ°¤¬Éý¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÚÇØÈÖ¹æ¡Ö£¹¡×¤ÏÃæ»³¤Ë¾ù¤Ã¤¿¡Û
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤È¥»¥ê¥¨£Á¤Ç¤ÎÈà¤Ï¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥´¡¼¥é¡¼¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£ÃæÈ×¤Ç¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ËÌ£ÊýÁª¼ê¤Ø¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¿¤¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ØÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°õ¾Ý¤¬Ê¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢1993Ç¯2·î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢¥¸¥¢1¼¡Í½Áª¤ò¹µ¤¨¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ì¥Ã¥Á¥§¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤ÎÄ´À°ÃÊ³¬¤Ç¡¢¥»¥ê¥¨£Á¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥¥é¥Ã¥Á¤ÏÆüËÜ¤ÎDF¿Ø¤ò¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤Ö¤Ã¤Á¤®¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤â¤Þ¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¼«¤é±¿¤ó¤Ç¤¤¤¯¥×¥ì¡¼¤¬¡¢ÁªÂò»è¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â¥¹¥Ô¡¼¥ÉË¤«¤Ë¡¢¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¯Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
¡¡¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î·èÄêÎÏ¤Ï¡¢Á´À¹»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¹â¤¤¡£GK¤¬ÃÆ¤¤¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤ä¡¢DF¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥³¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤«¤µ¤º²¡¤·¹þ¤à»Ñ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤¬±Ç¤·½Ð¤Æ¤¤¿Èà¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¥·¥å¡¼¥È¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬´ÊÃ±¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¸«¤»¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆÀÅÀ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¸«¤»¤¿¡£²ÚÎï¤Ê¥¿¡¼¥ó¤«¤éº¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤Î¶ù¤Ø¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿°ì·â¤ò·è¤á¤¿¤ê¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢³°¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¬£Ê¥ê¡¼¥°¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤«¡£óÕÌÀ´ü¤Î£Ê¥ê¡¼¥°¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥¹¥¥é¥Ã¥Á¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡¡¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ë¤Ï1994Ç¯¤«¤é1997Ç¯¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤ÏÊÑÆ°ÇØÈÖ¹æÀ©¤Ç¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Î11¿Í¤¬¡Ö1¡×¤«¤é¡Ö11¡×¤Þ¤Ç¤òÃå¤±¤¿¡£
¡¡²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Î1994Ç¯¤Ï¡¢Ãæ»³²í»Ë¤¬Ä¹´üÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö9¡×¤òÃå¤±¤¿¡£1995Ç¯¤Î³«ËëÀá¤âÆ±¤¸¤¯¡Ö9¡×¤ÇÄ©¤ó¤À¤¬¡¢¼«¿È¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¥¸¥§¥Õ»Ô¸¶¤ËÇÔ¤ì¤ë¤È¡¢Íâ2Àá¤«¤éŽ¢11Ž£¤òÃå¤±¤ë¡£¡Ö9¡×¤ÏÃæ»³¤Ë¾ù¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢9¤òÃå¤±¤ëÃæ»³¤ò¸«¤¿¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¡ÚÃæ»³¢ª¹â¸¶¢ªÁ°ÅÄ¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡Û
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢1995Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤À¤í¤¦¡£
¡¡2¥¹¥Æ¡¼¥¸À©¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÁ´26»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢24¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥àÁíÆÀÅÀ48¤ÎÈ¾Ê¬¤ò¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2°Ì¤ÎÌî¸ý¹¬»Ê¡Ê¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÊ¿ÄÍ¡¿¸½¡¦¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë¤Ï16ÆÀÅÀ¡¢3°Ì¤ÎÊ¡ÅÄÀµÇî¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë¡¢¥Ù¥Ã¥Á¡¼¥Ë¥ç¡ÊÊ¿ÄÍ¡Ë¡¢¥Ç¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥¹¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë¤Ï15ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥¹¥¥é¥Ã¥Á¤ÎÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤ÏÈ´¤¤ó½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥»¥«¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¥±¥¬¤Ç·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥´¡¼¥ë¿ô¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Ê¡ÅÄ¤ËºÇ½ªÀá¤Ç¾å²ó¤é¤ì¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢34»î¹ç½Ð¾ì¤Ç31¥´¡¼¥ë¤Î¿ô»ú¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Åö½é¤Ï1995Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1996Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â¥µ¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥ë¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÁ´30»î¹ç¤Î¤¦¤Á23»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯4°Ì¤Î15¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·×»»¤Ç¤¤ëFW¤È¤·¤Æµ®½Å¤ÊÀïÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢Èà¤¬¸Ø¤ë¤Ù¤ºÍÇ½¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÆÀÅÀ²¦¤òÁè¤¦Èà¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤Ë²¿ÅÀ¼è¤ê¤¿¤¤¤«¡×¤È¤«¡ÖÆÀÅÀ²¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï²¿ÅÀÉ¬Í×¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡££Ê¥ê¡¼¥°³«ËëÅö»þ¤Î¼èºà¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÆëÀ÷¤ß¤ÎÇö¤¤¿Í¤Ë¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¿ô»ú¤òµ»ö¤Ë¿¥¤ê¹þ¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡¥¹¥¥é¥Ã¥Á¤ÎÅú¤¨¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤ò¡¢»î¹ç¤ÇºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Ï1»î¹ç¤º¤Ä¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¢¤ë¨¡¨¡¡£2025Ç¯¤Îº£¤Ê¤éÆüËÜ¤Ç¤â¶¦ÄÌÍý²ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò¡¢30Ç¯Á°¤Î¥¹¥¥é¥Ã¥Á¤ÏËÍ¤é¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°30¿ôÇ¯¤ÎÎò»Ë¤Ç¡¢ÆÀÅÀ²¦¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö15¡×¤ò¿ô¤¨¤ë¡£Ê£¿ô¿Í¤ÎÆÀÅÀ²¦¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÁ´°÷¤¬ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ãæ»³²í»Ë¡¢¹â¸¶Ä¾ÂÙ¡¢Á°ÅÄÎË°ì¤¬ÆÀÅÀ²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤éÆüËÜ¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î·ÏÉè¤Î¸»Î®¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¥é¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¥É¥¥¥ó¥¬¤é¤Î±Æ¶Á¤â¤â¤Á¤í¤óÂç¤¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡¢Ãæ»³¤¬¥¹¥¥é¥Ã¥Á¤«¤éµÛ¼ý¤·¤¿¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬¹â¸¶¤Ø¡¢Á°ÅÄ¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥¹¥¥é¥Ã¥Á¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¹¥¥é¥Ã¥Á¤Ï2024Ç¯9·î¤Ë¡¢59ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£Áá²á¤®¤ëÊÌ¤ì¤òÅé¡Ê¤¤¤¿¡Ë¤ß¤Ä¤Ä¨¡¨¡Èà¤¬ÆüËÜ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤À¡£