東京電力は非常冷却装置を実質的に「封印」していた…福島第一原発事故の「真因」に迫る

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。

『福島第一原発事故の「真実」検証編』連載第18回

福島第一原発の緊急冷却装置・イソコンは、運転当初は真っ先に作動するはずだった。しかし、1981年に安全弁の作動圧力が72.7気圧に引き下げられたことで、イソコンよりも安全弁が優先的に作動する仕組みへと変わっていた。イソコンは事実上、封印されたも同然だったのだ。その真相とはいったい。

前代未聞の大惨事へとつながった衝撃の理由

SR弁が先に起動

福島第一原発が稼働する時点では、イソコンは真っ先に起動するように設計されていたにもかかわらず、優先順位の低いSR弁が起動したとすれば、どこかの時点で、いずれかの起動の設定値が変えられたのではないか。

取材班が調べたところ、1号機の運転開始前の1968年の設置変更許可申請書に、SR弁の起動設定圧力は「74.4気圧」と記されている。原子炉の圧力が74.4気圧に高まると、SR弁が作動するという意味だ。

この値は、1号機試運転中の1970年の時点でも同じだった。SR弁の設定圧「74.4気圧」は、イソコンの設定圧「72.7気圧」よりも高い。つまり、原子炉の圧力が徐々に高まってきた場合、SR弁よりイソコンのほうが先に動くよう位置づけられていたのである。

その後、しばらく設置変更許可申請書からは、イソコンやSR弁の設定圧についての記述は途絶え、10年余り後の1980年の申請書に目を通し始めたときだった。

突如としてSR弁についての記述が現れた。「信頼性向上のためバネ式のものに変更する」とある。作動圧力もこのタイミングで変わった可能性が高い。ページを繰っていくと、それははっきりと、しかし、さりげなく記されていた。これまで74.4気圧と記されていたSR弁の設定圧が、「72.7気圧」とイソコンと同じ設定圧にまで引き下げられていたのだ。

取材班が思い描いていたシナリオが裏付けられた瞬間だった。東京電力はこのときに、SR弁が優先的に動くよう作動圧力を変えたのではないか。

イソコン未稼働の理由

取材班は、SR弁やイソコンの設定値に詳しい関係者に取材を続けた。その結果、やはり1980年に提出された申請書に基づいて、翌年の1981年にSR弁の作動圧力が突如72.7気圧に変更されたことがわかった。72.7気圧という値は、運転開始当初から変わっていないイソコンの設定値とまったく同じ値だ。

先述したように、イソコンは、原子炉の圧力が72.7気圧に達した状態で、この圧力が15秒間維持されて初めて動く仕組みになっている。一方のSR弁は72.7気圧に達した時点ですぐに弁が開いて、蒸気が格納容器へと逃げるので、ただちに減圧が開始される。すなわち、両者が同じ設定値の場合は、SR弁が優先的に開くことになるので、イソコンは動きにくくなる。

つまりこの時点で、イソコンとSR弁の優先順位が逆転し、イソコンは、事実上、封印状態に置かれるようになっていたのだ。1980年代のトラブルで、いずれもSR弁が動き、イソコンが動いていなかったのは、このためだったと推測される。

イソコンとSR弁を動かす優先順位が逆転した1981年。その後、記録上、2011年の事故までイソコンは一度も動いていない。イソコンを巡る謎のベールが、少しずつはがされ、立ちこめていた霧がゆっくりと晴れてゆくようだった。

それにしてもなぜ設定値の変更が行われたのか。東京電力OBの飯村の発言にもあるとおり、イソコンに対する技術者の信頼は高く、運転開始後も、初期の段階は、実動作試験をしていたという証言もある。そのイソコンが、なぜ使われなくなっていったのだろうか。

『原発には放射性物質漏洩リスクがあった!?…元東京電力の幹部から語られた非常冷却装置の稼働に躊躇していた理由』へ続く。

