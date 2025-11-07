日経225先物テクニカルポイント（7日夜間取引終了時点）
7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比660円安の5万200円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
54474.72円 ボリンジャーバンド3σ
52677.28円 ボリンジャーバンド2σ
51114.00円 5日移動平均
50905.00円 一目均衡表・転換線
50883.68円 6日日経平均株価現物終値
50879.84円 ボリンジャーバンド1σ
50200.00円 7日夜間取引終値
49082.40円 25日移動平均
48535.00円 一目均衡表・基準線
47284.96円 ボリンジャーバンド-1σ
45487.52円 ボリンジャーバンド2σ
44909.73円 75日移動平均
44345.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
43690.08円 ボリンジャーバンド3σ
42425.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40385.45円 200日移動平均
株探ニュース
