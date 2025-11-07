　7日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比20ポイント安の3293.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3433.71ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3370.61ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3313.45ポイント　　6日TOPIX現物終値
3307.50ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3305.80ポイント　　5日移動平均
3293.50ポイント　　7日夜間取引終値
3279.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3244.40ポイント　　25日移動平均
3207.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3181.30ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3121.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3120.36ポイント　　75日移動平均
3118.19ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3055.09ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2985.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2871.01ポイント　　200日移動平均


