TOPIX先物テクニカルポイント（7日夜間取引終了時点）
7日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比20ポイント安の3293.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3433.71ポイント ボリンジャーバンド3σ
3370.61ポイント ボリンジャーバンド2σ
3313.45ポイント 6日TOPIX現物終値
3307.50ポイント ボリンジャーバンド1σ
3305.80ポイント 5日移動平均
3293.50ポイント 7日夜間取引終値
3279.00ポイント 一目均衡表・転換線
3244.40ポイント 25日移動平均
3207.50ポイント 一目均衡表・基準線
3181.30ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3121.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3120.36ポイント 75日移動平均
3118.19ポイント ボリンジャーバンド2σ
3055.09ポイント ボリンジャーバンド3σ
2985.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2871.01ポイント 200日移動平均
株探ニュース
