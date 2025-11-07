グロース先物テクニカルポイント（7日夜間取引終了時点）
7日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比13ポイント安の690ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
781.45ポイント ボリンジャーバンド3σ
763.44ポイント ボリンジャーバンド2σ
759.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
754.97ポイント 75日移動平均
748.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
745.44ポイント ボリンジャーバンド1σ
727.44ポイント 25日移動平均
718.50ポイント 一目均衡表・基準線
712.13ポイント 200日移動平均
710.00ポイント 一目均衡表・転換線
709.44ポイント ボリンジャーバンド-1σ
706.00ポイント 5日移動平均
703.06ポイント 6日東証グロース市場250指数現物終値
691.44ポイント ボリンジャーバンド2σ
690.00ポイント 7日夜間取引終値
673.43ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
