　7日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比13ポイント安の690ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

781.45ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
763.44ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
759.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
754.97ポイント　　75日移動平均
748.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
745.44ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
727.44ポイント　　25日移動平均
718.50ポイント　　一目均衡表・基準線
712.13ポイント　　200日移動平均
710.00ポイント　　一目均衡表・転換線
709.44ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
706.00ポイント　　5日移動平均
703.06ポイント　　6日東証グロース市場250指数現物終値
691.44ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
690.00ポイント　　7日夜間取引終値
673.43ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース