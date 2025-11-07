「テメエみたいなやつ、こっちから付き合いはお断りだよ」…『男はつらいよ』寅さんから学ぶ「人付き合い」の真髄

波乱万丈、紆余曲折…80歳を目前に破天荒な天才数学者が振り返る「人生談」！

人はなぜ寅さんに心を開くのか

初めて会った時、身寄りも頼りもない宿なしの可哀想な爺さんだと思ったから俺はアンタを（自分の）家に連れて行ったんだ。なのに、アンタも知ってる真面目な芸者が可哀想なぐらい困り果ててるって聞いても、アンタはちっとも同情もしてねぇじゃないか。テメエみたいなヤツ、こっちから付き合いはお断りだよ

車寅次郎（「男はつらいよ 第17作 寅次郎 夕焼け小焼け」より）

人付き合いで身ぎれいな振る舞いをする人の典型として一番に挙げたいのが、寅さんこと、車寅次郎氏だ。寅さんは好きになったマドンナや妹のさくらにだけ優しいわけじゃない。また、下町育ちの気さくで人懐っこいユーモアや話術だけで幅広い人々と親しくなっているわけじゃない。

映画に登場する人は、テキヤ仲間、田舎の小さな飯屋のバアさん、司法試験に挑戦する浪人生、陶芸界の人間国宝、日本画の大家、大学の物理や社会学の教授、大会社の社長、地方の大名の末裔等さまざまだが、なぜ、職種や家柄、老若男女にかかわらず、多くの人が寅さんに心を開き、打ち解けた親しい交流をするのか？

「男はつらいよ」全作を、寅さんの人との接し方、話し方に注目して是非一度鑑賞して欲しい。

寅さんは、気さくでも、決して相手の心にズカズカと土足で踏み込んでいくようなことはしない。

親し気であっても、相手も自分も独立した対等な人間として、相手を尊重した“ものの言い方”をし、親しくなっても、あるいは、相手が裕福で高名な人だとわかっても、決して態度を変えず、相手に甘えたり依存したりするような付き合い方をしない。

だからこそ、人は寅さんに心を開くのだ。時折、柴又の実家の団子屋さんに帰った時は、おいちゃん、おばちゃん、さくら、博、隣のタコ社長に、しばし甘えて迷惑をかけることもあるが、それはあくまでも一時的に止まり木で休んでいるだけであって、長居して世話になることをよしとはしていない。

寅さんが啖呵を切った理由

冒頭の寅さんのセリフについて簡単に説明しておこう。寅さんがこのセリフをぶつけた相手は、宇野重吉扮する日本画の大家・池山静観だ。寅さんが上野の小汚い焼き鳥屋で静観に初めて会った時、カネを所持しておらずルンペンのようだが気のいい静観を、寅さんは身寄りも宿もない可哀想な爺さんだと同情し、柴又の家に連れて行って数日泊めてあげたのだった。

静観の正体もわかり、しばらくたった頃、二人が知っている気立てのいい芸者ぼたん（太地喜和子）が真面目に貯めてきた数百万円を騙し取られてしまうという事件が起きる。

憔悴しきった彼女をとらやの一同とタコ社長が親身になって応援し、悪徳業者に掛け合うがダメだった。

万策尽きた寅さんが、「無理な話だとわかってて頼みに来たんだが……」と、静観の家を訪ねる。「返す当ての無い金を貸してやってくれとは言えないし、ゆすり、タカリになるんじゃイヤだからカネをもらうわけにはいかない。そこで、彼女のために絵を描いて、力になってやってくれないか」と寅さんは静観に頼むのだ。

これに対し、静観の口から真っ先に出てきた言葉は、“可哀想に”でも、“気の毒に”でもなく、「私にとって絵を描くということは……」と、自分の画家としての立場だった。

それを聞いた寅さんは、冒頭のように啖呵を切って静観の前から去っていく。それは、「気のいい人間が気の毒な状況にあったら、自分の立場や損得なんかさておいても、その人の力になってあげよう、何か自分にできることをしてあげようとするのが、人として当然のことだ」という思いが寅さんの人付き合いの根底にあるからだ。

とらや（タコ社長も含めて）の人々も皆同じだ。寅さんは、静観が金持ちだから、あるいは有名人だから付き合ってきたんじゃない。自分（たち）と同じように気持ちが通じ合う人間だと思ったからこそ付き合ってきたのだ。自分の望みを叶えてくれないことに腹を立てたからではなく、気の毒な人を思いやる言葉がひとつも出てこない静観に、「自分が思っていたような、温かい心を持った人じゃなかったんだな」という失望と腹立たしさを感じて出た言葉が冒頭のセリフなのだ。

寅さんの思いが画家の心を動かす

一方、静観には日本画の大家としての矜持があり、自分の描く絵に高額な金額が付けられることがわかっているからこそ、「自分はやたらに絵を描くようなことはしてはいけない」と自分に縛りをかけていた。だから、寅さんにあのような対応をしたのだ。だが、見返りを求めずに温かい心ひとつで自分と付き合ってくれていた寅さんが冒頭の言葉を投げつけて去っていった出来事は、静観の胸の奥まで響いた。

「画家としての矜持にこだわっている場合ではない。寅さんやとらやの人々の“他人を思う純朴な真心と温かさ”に対して、自分も純朴な真心で応えるべきだ」と心を動かされ、「今回ばかりは例外に」と、ぼたんのために絵を描いたのだった。この作品は、他人からの見返りを求めない寅さんの無償の温かさがよく表れている珠玉のエピソード回だ。

また「男はつらいよ第19作、寅次郎と殿様」で寅さんは、地方の城址公園でなけなしの500円札が風で飛ばされ、それを拾ってくれたお爺さん（嵐寅寿郎が扮する大名の末裔）に「お礼だよ」と言って、心もとない所持金の中から、キチンとあんぱんと牛乳をご馳走していた。

金も肩書も定住所もない、ナイナイ尽くしの寅さんだけど、人に寄りかかることをよしとせず、人を思いやり大切にする、卑しさのカケラもない、独立独歩の稀有な御仁だ。

余談になるが、寅さんのモノマネをする人は昔から少なくない。しかし、「ああ、寅さんに似ている」と好感を持てる場合が意外と少ない。それは、そのモノマネが、寅さんの他人に対するデリケートさまで十分に表現できていなくて、単に馴れ馴れしいだけの人物で終わってしまっていることが多いからだ。

