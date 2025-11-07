残された選択肢は「自らの死」か「愛する同胞の死」のみ…”宗教弾圧”でイランの刑務所に収監された女性が気付いた「独房生活の辛さ」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：マフバシュ・シャリアリ

マフバシュ・シャリアリ（1952年、イスファハン州アルデスタン郡ザバレ地区生まれ）は2008年3月5日にマシュハドで逮捕され、20年の禁固刑を科された。2017年9月18日、刑法134条（複数の刑で有罪となった人物は、最も重い罪状に科された刑期だけ服せば良い）の申請が認められ、釈放された。

マフバシュは10歳のとき、家族とともにテヘランに移り住んだ。高校卒業後、大学で教育学を学びながら、国立学校で教壇に立った。のちに教育省で働き始め、学校の教師として、また貧しい地区やテヘラン南部の学校では学校長として職務を果たした。1979年の革命と1980〜83年の文化革命ののち、マフバシュは政府が「血迷ったバハーイー教」と呼ぶ宗教を信じていたため、教育省を追放された。その後、いかなる政府系の機関にも雇用されることはなかった。のみならず、彼女は大学で勉強を続けることも禁止され、一時期は家に閉じこもっていた。その頃、彼女の夫も仕事と財産を政府に没収された。

のちにマフバシュはイラン国内のバハーイー教のコミュニティで教育に携わるようになり、「バハーイー大学」（オンライン大学）を共同設立した。これは、大学進学を禁止されているイランのバハーイー教徒の若者の苦境を、ある程度救済するために作られたものだった。2006年、彼女は暫定のヤラン（ペルシャ語で友という意味）委員会メンバーに選ばれ、他の6人の代表メンバーとともにイランのバハーイー教コミュニティに関わる運動をしていた。マフバシュは逮捕されるまで、この組織の委員長だった。

存在しない女性看守

--女性看守がいなかったそうですね。困りませんでしたか？

もちろん困りました。独房が外からしか開かないので、安全だとは思えませんでした。一度など、年配の男がいきなりドアを開けたので、私は飛び上がり、文句を言いました。

独房にいる間、若い女の子、刑務所の従業員らしい子が慌てて独房に入ってきては出ていくということがありました。年配の女性が来て、独房のドアの外に寄りかかって、廊下で寝ていたこともありました。彼女は引退した看守だそうで、夜間、私の面倒を見るように言われて来たそうです。彼女は神のためだけに来た、と言いました。最初の頃、私は断食していたので、そのことを彼女にも伝えました。

彼女は優しい人でした。尋問の最中、イフタール（断食を破る最初の食事）の時間になると、私にお茶を持ってきてくれました。尋問官は最初の日は何も言いませんでしたが、2日目、文句を言いました。「これは何だ？」と彼は聞きます。「この女性は断食しているんですよ」と彼女は答えます。「イフタールの時間ですよね」。尋問官はなおも反論しようとしましたが、その女性は「私は神のためにここに来ています。あなたのためではありません」と言いました。

私の体調は最悪でした。尋問官を誰も信用できませんでした。こうなった理由のひとつに、マシュハドで全然眠れなかったということがあると思います。また、ホームシックも理由のひとつでしょう。マシュハドでは、家族から、家から、自分の町から、あまりにも遠くはなれていると感じていました。

--独房でたったひとりのとき、何をしていましたか？

トイレ掃除、絨毯掃除、シャワーを浴びる、などです。長い間、祈りを捧げ、神に懇願していました。部屋のなかを何度も歩き回り、声を出して覚えている詩や文章を暗唱しました。考え事のスケジュールを組んだことを覚えています。

たとえば、尋問のときのことを思い出し、内容の分析まですることもありました。家と家族のことはしょっちゅう思い出していました。同僚や友人、その他大勢のことを。不安になるようなことを考えると収拾がつかなくなるので、そうならないようにしました。

ほんの少しの間でも看守と話をすることは、私には安定剤でした。誰か話しかける人がどうしても必要だったのです。あるときなど、これは授業をするようなものだと自分に言い聞かせました。自分は自制心についての講義をしているんだと。頭を活性化させておくために、そう思うことにしました。

独房で破壊された心身の健康

--独房のせいで引き起こされた様々な症状について教えてください。

人間は社会的な生き物です。つまり、話す動物です。社会に参加することは、人間として自然な欲求です。私が困ったのは次のようなことでした。閉鎖的な場所への恐怖、抑圧されている同胞の運命を危険にさらしているという恐怖、家族と友人が危険に巻き込まれることへの恐怖、私がきっかけで同胞が次々と迫害され、攻撃されるかもしれないという恐怖、拘禁期間が延びた恐怖、体が弱り体重が減り続けること、不眠症、質の悪い眠りなどです。

尋問官の態度や言われたこと、それに対する自分の答えを思い出して新しい作戦を立てることもしました。ここでいま一度強調しておきたいのは、無音で得体の知れない環境で生きる苦しみは、どれほど時間が経とうとも全く軽減されないということです。確かに慣れますが、その環境があたたかく感じられることはありません。そんなシステムのなかで囚人に残されているのは、自らの死か、愛する同胞の死だけです。これらすべての要因が、人の魂と体に無残な傷を残します。

--マシュハドの諜報機関の独房と比べて、一般房はどうでしたか？

マシュハドの一般房でも私は自由だったわけではなく、やはり独房に入れられていました。それでもこちらのほうがましで、早く移送されたいと願っていました。初めてのときは人殺しや泥棒、その他の犯罪者と一緒になって驚きましたが、慣れてくると別に怖くなくなりました。彼女らはとても同情的で、私が着いたとき、あたたかく迎え入れ、調子はどうかと聞いてきました。そこがどういう場所なのか教えてくれて、慰めてくれたのです。私がいる間、みんな行儀良く、不適切な行動はしませんでした。

以前ならこういう人たちと一緒になるとは想像もしていなかったし、ましてや会うことを心待ちにするようになるとは、思いもしなかったでしょう。しかしいまや私は彼女たちに会いたくてたまりませんでした。

--尋問が終わったのはいつですか？

テヘランに移送される1日か2日前まで尋問は続いていました。

翻訳：星 薫子

