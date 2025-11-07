マッサージ店でタイ国籍の少女（１２）を働かせたとして、警視庁は６日、東京都調布市飛田給、同店経営者の男（５１）を労働基準法違反（最低年齢）容疑で逮捕したと発表した。

少女は母親と来日し、男性客に性的サービスをさせられており、同庁は人身取引の被害に遭ったとみている。

発表によると、経営者の男は６〜７月、文京区湯島の個室マッサージ店で、同法が禁じた１５歳未満と知りながらタイ国籍の少女にマッサージなどの接客業務をさせた疑い。逮捕は４日。

少女は６月、母親と短期滞在の在留資格で来日。そのまま母親に店に連れて来られ、性的サービスを教え込まれたという。母親は翌日に姿を消し、７月に出国した。少女は店の台所で寝泊まりし、約１か月間で約６０人の客を相手にしていた。

少女が稼いだ約６３万円は経営者の男が全額受け取り、一部は母親が関係する口座に振り込まれていた。

少女は８月に他県の風俗店に移り、９月に東京出入国在留管理局に助けを求め、保護された。警視庁に「本国の家族が生活できないと思い、我慢するしかなかった。帰国して中学校に通いたい」と話しているという。