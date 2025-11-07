通算30勝目のメモリアルデイだ。「大和証券Mリーグ2025-26」11月6日の第1試合では、KONAMI麻雀格闘倶楽部からは高宮まり（連盟）が出場。東場の親跳満ツモアガリで一気にトップ目まで躍り出て、そのまま逃げ切り、個人3連勝を達成した。

この試合は東家からU-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）、KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）、EARTH JETS・三浦智博（連盟）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）の並びからスタート。東1局では三浦に高宮が8000点を振り込み、続く東2局では三浦に親の阿久津が5200点を献上、東3局でも親の三浦がリーチする中、阿久津が8筒を掴み1500点（＋1000点）を放銃、三浦がロケットスタートを切った。

しかし東4局1本場では、三浦、阿久津が先にリーチで仕掛けるも高宮は追いかけるように反撃のリーチ申告。2巡後に四万でツモアガリを決めて18000点（供託300点、＋4000点）の加点に成功。一気にトップ目に躍り出た。実況担当の日吉辰哉（連盟）は「連勝中の高宮は勢いがあるぞ！」とその凛々しい姿を称賛。高宮は南1局3本場でも高宮は阿久津からピンフ・三色同順・赤1のロンアガリを決め、8000点（供託900点、＋1000点）を奪取した。

オーラスでは3着の阿久津が2着の三浦からリーチ・赤1・裏3の満貫をアガリ、2着に浮上して試合終了。高宮はそのまま逃げ切りトップ。これで個人3連勝。ファンは「まりしゃんナイストップ！」「まりさん強い！」「3連勝おめでとう！」とコメントした。

勢いに乗るチームをけん引するような好調ぶりだ。またMリーグに参戦して8年目で達成したレギュラーシーズン個人30勝目。これを受け、高宮は「みなさんと比べて多くはないと思うんですけど、記念ということでうれしいです！」と拍手しながら喜んだ。

次戦以降の抱負を求められると「3連勝ということで、なんだろ…結構連勝していないかなって感じ…かなと思うんですけど…」と急にもじもじしながら言葉に詰まる高宮。隣に座っていた同じくインタビューに応じた阿久津が視線を送っていたようで、目が合った高宮は「後輩が不安気に見てる」と恥ずかしそうに笑った。

ここで気を取り直し高宮は「10月良い感じだったので、11月も良い感じにできるように頑張りたいと思います」と言ってガラクタポーズを決めた。対局中の凛々しい高宮と打って変わったほわほわ高宮に視聴者は「ふわふわ感ｗｗ」「かわいすぎやろ」とメロメロになっていた。



【第1試合結果】

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）4万1500点/＋61.5

2着 KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）2万7600点/＋7.6

3着 EARTH JETS・三浦智博（連盟）1万7400点/▲22.6

4着 U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）1万3500点/▲46.5

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）