１億円を超えるコーチ料を稼ぐコーチ集団「すごい会議」。コーチに相応しい人とは？

あなたは「すごい会議」という名前を聞いたことはあるだろうか？

「すごい会議」とは、「一見不可能に見える目標や行動を可能にする」問題解決のメソッドのことであり、そのメソッドを駆使して、クライアント企業の業績を劇的にあげるコーチたちの組織体の名前でもある。

コーチたちが上げる驚異の実績は、年間４億円超を筆頭に、17人のコーチたちが１億円を超えるコーチ料を各クライアントから得ていることでも実証されている。

そのメソッドと、多士済々、個性豊かなコーチたちの軌跡を描いた話題のビジネスノンフィクション『THE COACHES すごい会議ストーリー』より一部を紹介する。

コーチに相応しい人とは

では、どのような人が、企業や人の問題を解決するコーチに相応しいのだろうか。

「世の中にはいろんなタイプの人がいるんです。そのすべての人がコーチの資質を持っていると言えます。すごい会議でもノリがいい人もいればノリが悪い人もいる。頭の良い人もいれば勉強が嫌いな人もいる。僕はそれが面白いと思う。言えることは、いろんなタイプの人たちがいるので、それぞれに成功への導き方が違う、ということです」

そこにはクライアントとの相性も重要になる。

「人間同士ですから波長が合う人とそうでない人がいる。打てば響くクライアントは、つまり自分に合うクライアントです。気が合う社長なら、そのコーチを優秀だと評価してくれるでしょう。すると、次のクライアントを紹介してくれる。そこにはメソッドなんてありません。まさに、人間が起こす化学反応なんです」

改革を求める企業やその社長に、どんなコーチを担当させるのか。そのチョイスは慎重に行われる。ときにはクライアントの要望でコーチを代えることもあるし、コーチ自身がクライアントを離れ他のコーチに依頼することもある。

「ミーティングを重ねて違和感があれば、クライアントと話しコーチを代えることもあります。しかし、そういったケースは多くはない。今のクライアントは200社ぐらいですがコーチをシャッフルするのは年間2〜3社です」

大橋がコーチとクライアントとの相性に対して疑問を感じ、コーチがクライアントへ価値を与えていないと感じれば、大橋がクライアントと直接話すこともある。

「コーチは、社長とそのメンバーにお金を払う価値を与えていませんか？ と聞きます。与えていません、と言われれば、その場で交代を決めますが、それは滅多にない。よくあるのは私の感覚に反して『いや、与えてもらっています』と言われることです。『何を与えていますか』と聞くと、具体的な例をあげて説明してくれる。僕は、『あ、そうなんだ、その部分なんだ』と気づかされて、コーチとクライアントの関係は繊細で力強いな、とたびたび感激します」

そうした関係を構築していくうえで大切なのが、言葉だ。

「クライアントに対して、あらかじめ言うことを用意しているわけではありません。順調に理想へ近づいていれば、ミーティングで使う言葉も短くなります。しかし、思っている理想と違うことが起きていれば、とにかく口が勝手に動く。その状況がストレスで、どんどん口が動くんです。口が動くというのは、あらゆる角度から言葉を投げかけていく、ということ。これは『すごい会議』のコーチにとって超重要なスキルです。何かおかしい、と違和感を察知すれば、そこを見逃さず、言葉で次々に指摘するのです」

その瞬間に手をつけられなくても、違和感を覚えた事象にフラグを立てておく必要がある。

「良い言葉かどうかは別にして、すごい会議では違和感を示す言葉として『ざらつく』という言葉を使っています。『ざらついたことには必ずフラグを立てろ』が鉄則です。その瞬間に手をつけなくても、見つけた問題や違和感にはフラグを絶対に立てておく。『今、この企業のここがざらついている』と、リスト化するのです」

コーチは、この「ざらつく」事象を常に検証するのだが、その時には「なぜ自分はそう感じるのか」という問いは必要としない。

「僕らすごい会議は、お客さんの言うできない理由は、下手に聞いてしまうと、それを売り込まれてしまうので、とにかく「作り話」として一旦お聞きします。その中で、違和感があること、すなわちざらっと来た時に、それをそのまま口に出すのです」

なぜと問わない代わりに、共通の意図を明らかにする。

「企業において共通の意図を明らかにすることは容易いことではありません。同じ会社だから共通の意図を持てるなどということは幻想です。明らかにするスキルがないとわかったら、そのプロに頼めばいい。そのプロが僕らです。お相撲さんは相撲が上手だし、パン職人はパンを焼くのが上手。僕らは共通の意図を明らかにするのが上手なプロです」

共通の意図を明らかにすることがすごい会議であり、コーチ陣の使命だ。

世の中に出回るビジネス書には、「自己に問え」というようなことがよく書かれている。さらに「もう一つの視点で、自分がなぜそうしたのか検証すべし」と。しかし大橋は、「すごい会議」のコーチにはそれが必要ないと力を込める。

「この問いかけ、検証の時間は過去と現在にかける時間です。自分の心のあり方を考える行為は、必要ないです。そんなことより、コーチは企業の未来の理想のためにだけ時間を使う。そこにブレはありません」

大橋はコーチたちに「新たなコーチ人材を探すなら成功の手前にいるヤツをリクルートしろ」と言っている。

「成功の手前にいないと、人は他人の言うことが謙虚に聞けません。成功しているという意識って、やっぱり人を横柄にするんですよ。例えば、僕は自分のガレージで作業する時、ハンダ付けがうまくいかなくて落ち込んでいます。下手なので、誰かハンダ付けのプロが教えてくれたら、すごく謙虚になって指導を受けられると思います。けれど、もし目の前に現れた人にコーチングのメソッドを教えましょうか、と言われたら『それはわかっているからいいよ。教わるより僕が教えましょうか』ということになってしまう」

つまり、才能や意欲を持っているけれども成功していない人は、今は何者でなくても、これから成功できる人だ。すごい会議のコーチに共通することがあるとすれば、それは「成功の手前にいた人」だということだ。

もう一つ、大橋が伝えていることに次のようなことがある。

「自分自身で自分を幸せにするというのは、すごい会議のコーチ全員が意識していることです。僕は他人を幸せにすることはできない。だから、あなたはあなた自身で自分のことを幸せにしてください、という考え方です。人生にはいろんな状況があり、同じ状況でも不幸と感じる人もいるし、不幸と感じない人もいる。ある人にとっては幸せでも、ある人にとってはまだまだ幸せを感じられないこともある。それはクライアントでも、コーチでも、同じです。なので、最終目標は、自分自身で自分を幸せにすること。その原点にブレがなければ、人任せにすることはあり得ませんから」

すごい会議は、いろいろなパターンがある。時間や、頻度、フォーマットは、その企業の状況やアジェンダによって異なり、コーチによっても違う。

現在は統括役を務める大橋が、日々現場に立っていた頃には、初回と2回目は連日で9時間ミーティングを行い、3回目以降は月に1回で時間は4時間から9時間だった。

「もちろん、会社の求めに応じて形態は変化するのですが、とにかく、問題解決をすると決めたら行動する以外ない。それは変わりません」

何年も継続する企業には、すごい会議のコーチを社内で育成する会社も現れた。

「僕たちのメソッドを提供し、社内コーチを育成するシステムがあります。クライアント内のコーチにかなりの部分をやってもらって、僕らは2〜3ヵ月に一度とか1年に一度といった頻度で、そのコーチをサポートしていきます」

しかし、放任主義ではない。

「放っておくとコミットメントなんてなくなるんです。本当に簡単に問題を先送りにするか、見ないふりを始めてしまう。コーチが身内だと軽く見るんですよ。フランス語にfacile（ファシル）という言葉があります。楽な、という意味なんですけれど、人はとにかくファシルな方向へ行きたいんです。僕も楽をしたいと思うけど、必要があれば大変なほうに自分自身を突っ込む覚悟が問題を解決に導きます」

楽をしたいと思う人間と難しい課題に取り組めば、体力も精神も疲弊する。

「僕自身、ハワードと出会ってメソッドを教わった最初の頃は、会議をあまりうまくコントロールできなかったので、一日の仕事が終わると3キロぐらい痩せたんです。それでもやってきた理由は、なんだろう……。喜びとはちょっと違うし、好きだからでもない。僕は好き嫌いを言っているうちは、本当に好きじゃないと思っているんですよ。ランニングをしている理由が『ランニングが好きだから』だったら、たぶんその人は楽しくなくなったら走ることを嫌いになって、やめてしまうんです。楽しい楽しくないは、コーチをやっている動機じゃない。でも『なんか知らないけどやってしまう』、だから、続くと思う。まあ、人間としても難しいことに惹きつけられる性質なんでしょうね。僕のようなタイプは、コーチとしても、コーチングを依頼するお客さんとしても向いていると思う」

もちろん、コーチを続ける理由の一つには報酬もある。

「僕らは1ヵ月に1度、1日かけて行うミーティングで100万円の報酬を得ます。年間1200万円を支払うクライアントのためにスキルを費やすわけです。コーチは、競合他社と順位を争う必要がない。業界一頑張らなくても優秀なヤツには十分クライアントが集まります。でも報酬が低かったら、そもそも優秀な人材がコーチを目指さない」

一方で、年収が増え続ける＝成功している、うまくいっている、と人は考える。けれど、大橋はその感覚こそ、すごい会議にとってリスクだとも思っている。

「近年、年収１億円の若手コーチが次々に誕生して、会社は沸きました。それまでなかなか突破できないところを新人以外全員が超えられたので、クライアントに貢献したと胸を張ったわけです。しかし、僕は、年収1億円を超えるコーチを増やすためにすごい会議を作ったんじゃない。どんなに年収が増えようと、今まで起きなかったことを次々に起こせるコーチとすごい会議をやっていきたい。なので、より強く、ルーティンや既成概念的な枠組みに縛られない思考と行動をコーチに求めました」

大橋が求めたものは、ピアレビューだった。

「ピアレビューとは、専門的・技術的な知識や経験を同僚（ピア）が共有し、互いの成果や本人の死角を評価する活動です。これをしたことにより、他のコーチを意識するようになった。そして、その刺激が自己のコーチングを省みる行為に繋がりました。そして目に見えてみんなのスキルが上がり、全体の底上げにつながったんです」

その証の一つとして、売り上げのさらなる増加がある。

「4億円が一人、2億円が二人、そして黒帯コーチ全員が1億円に到達しました。売り上げはクライアントに求められている明快な証拠。一時壊れていたすごい会議は、新たな細胞を育んで、生まれ変わったと思っています」

大橋が自ら作り上げたすごい会議という「組織の定義」を聞かれたら、なんと答えるのだろうか。

「利益相反のある人たちが相互作用を及ぼしている集団」

その発想はユニークで、アメリカナイズされている。

「利益相反とはどういうことかと言うと、例えばファストフード店を例にすると、店長はアルバイト店員にできるだけ安い給料を払いたい。店員はできるだけ高い給料をもらいたい。もうこれで利益相反だし、システムって全部そう。ハンバーガーやポテトやシェイクを売るという同じ仕事をしているのに、実態は利益相反がある。あるところにお金を入れれば、こっちにはお金がなくなる。利益は相反しているけど、それでもやっぱり相互に作用して、ハンバーガーやポテトやシェイクを売りたいと思う。すごい会議も同じ構図です。コーチからライセンス料を得る僕と、売り上げはできるだけ自分の報酬にしたいコーチとは利益相反の関係にある。けれど、いつも相互作用を求めて、クライアントのために迷わず力を尽くす。これが、利益相反しながら相互作用を及ぼしている状態。このダイナミズムがすごい会議の特徴だと思います」

そしてもう一つ、絶対的なルールがある。

「最終意思決定者を正しいとする」

「これがすごい会議の非常に重要なプロトコルです。クライアントにも必ず最終意思決定者を決めてもらい、どんなに意見が分かれても、最終意思決定者を『正しい』とする。意思決定が本当に正しいかどうかはわからない。『意思』ですから。しかし、それが正しいとして全力で進まないと、問題も見えてこない。問題が見えなければ、解決のヒントも見えない」

もちろん、そこに軋轢が皆無かと言えばそうではない。

「例えば、すごい会議を組織するきっかけとなった理事の雨宮幸弘とは、彼の正義やこれならうまくいくという考えと、僕の考えが違うのが結構はっきり出ることがあります。もちろんもう一人の理事の川井とも最初からありました。彼の言葉や提案の内容から、僕の考えとは『違う』とわかる。でも僕は最終意思決定者なので『これでやる』と言います。彼にはストレスがあるでしょうね。でも、すごい会議においては、僕が意思決定者というルールは絶対曲がらないので、それを受け入れられない者は辞めるしかない。また、意思決定は誰かを泣かせなきゃダメなんです。みんなが幸せになる意思決定なんてあるわけないでしょう。長期的には、みんなが幸せになるために物事を決めるのですが、一時的には、誰かが自分の意思や正義を呑み込んで集団に合わせることもある。どの組織もそうだと思いますが、自分の正義と違うと思っても、集団であれば、最後は決めてやるしかない。それも含めて雨宮や川井やメンバーに、このやり方を尊重してくれていることへの感謝があります」

内部会議をやると元気が出る

大橋は、すごい会議の結束力に関して、こんなエピソードを話してくれた。

「僕らは、チームでよく戯れているんですけれど、決して仲良しクラブではない。皆で取り組む共通のテーマに俳句があります。俳句の先生を招き句会を開く本格的なものです。その先生が、ある時、こう言ったんですよ。『大橋さん、すごい会議の皆さんはお互いに言いたいことを言っていますね。それぞれまったく違う意見を堂々と言える。批評も手加減がない。でも、お互いの言葉を聞くことによって、この組織の結束力が高まっていく。本来なら喧嘩になるような場面も、一体感を高める機会になっている。すごいチームだと感じました』と」

大橋があるセミナーで講師を務めていた時のこと。聴講していたコーチの高森勇旗が大橋のセミナーに割って入った。

「今、大橋が言ったことですが、皆さん、わかりましたか？ 理解できませんよね？ それに、ここで話していること、本当に会社のためになりますか？ これを実行できる会社がどれだけあると思います？ こんなの無理ですよね？」

話の途中だった大橋は、話をやめ、高森の声に耳を傾ける。公共の場で代表が話している最中に部下が突然話しだし、その内容を真っ向から否定するなど、普通の企業ならあり得ない。しかし、「すごい会議」は違う。

大橋は、組織の最終意思決定者である。だがボスではない。

「僕はすごい会議の意思決定者をやっているに過ぎません。組織を我が物顔で仕切るボスではない。世の中の人は意思決定者とボスは、イコールと思うかもしれないが、そうじゃないんです。誰が話しても、どんな内容でも、僕は必ず聞きます。話を聞き終わって、意見をすべて受け止めたら、その時に意思決定者として決断を下します。あの時には、意思決定者として高森の意見を聞き入れて、僕の考えを高森がわかりやすい言葉で伝えてくれたのです。そして、参加者がそれを理解した上でとり入れるか否か話し合ってもらいました。最後にセミナーを受けていた会社の意思決定者は、僕の案にノーという答えを出していましたよ」

この経緯にも結果にも、大橋は微塵の怒りも苛立ちも抱くことがない。

「これがすごい会議のルールなので、その一員である僕もそれに従うだけです。言葉で伝え、徹底的に話し合う。そして、最後には意思決定者が方針を決めていく。すごい会議はこの方法で進んでいくので、ルールに則っていれば、面子を潰されたなどという発想は浮かびません。そして、最後には意思決定者である僕が判断を下します。今と向き合い、過去へは戻らない。すべてが前進のための活動なのです」

クライアントとなる企業の社長も大橋も、最終意思決定者としての責任を背負う。こうありたいと望む理想にコミットメントするために、決定を繰り返す。何度も何度も。

「意思決定者が誰なのか、本当にその人でいいのか、みんなで確認する。確認を経て自分でもそれを引き受けたなら、意思決定者は逃げることが許されません。日本の企業の社長は、意思決定ができないことが多いです。決めているように思っていても、実はそうではない。チームが求める流れを読んで決めたり、アンケートで一番票が集まったからといって決めたりする。自分の意思決定によって誰かを泣かせたくないから、ポピュラーじゃない意思決定ができる人は少数派です。意思決定は一時的に誰かを泣かせたり、困らせたりすることがあります。しかし、その決断が会社と人を変えていきます」

すごい会議の役割は、不可能という価値観を排し、立てた目標を確実に手に入れること。その実現のために意思決定者を育てること、だ。

「誰もが迷い、躊躇する。けれど、意思決定がなければコミットメントはありません。意思決定者は才能でなるものではない。教育を受ければ誰でもできるようになるんです。それはコーチでも、クライアントでも同じです」

日本の経営にはなかった目標の立て方と意思決定。これまでのやり方と違う会議に違和感を覚える人たちを見ると、大橋は胸が躍る。

「手探りで進みながらも、ある時大きな変化が起こり、最初は驚いていただけの顔が次第に輝き出すんです。その瞬間に出会うために、コーチはこの仕事を続けていくのです」

「すごい会議」を作った大橋と、彼とともに歩むコーチたちの軌跡には、この会議が日本社会に蔓延した定石を覆すものだ、ということの証明がちりばめられている。波瀾万丈であり、数奇な出会いに彩られている彼らの決して平坦ではない人生の中で、コーチという仕事に就くまで、そしてコーチとしてのストーリーは、彼らの熱き志と、知られざるすごい会議の形を浮き彫りにしていくのである。

