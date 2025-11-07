¡ÖÂÎ½Å¤¬34¡Á35¥¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¸µNMB48¡¦µÜËÜÎ¤Êâ¡Ê31¡Ë¡¢ÁÔÀä¤ÊÇ¥¿±´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö°ÁË¤ÇÉÂ±¡¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë3»þ´ÖÅÀÅ©¡×
¡¡¸½Ìò°å»Õ¤Ç·Ý¿Í¤Î¤·¤å¤ó¤·¤å¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯P¡Ê42¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦µÜËÜÎ¤Êâ¡Ê31¡Ë¤¬¡¢Ä¹½÷¤ò½Ð»º¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁÔÀä¤ÊÇ¥¿±´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÂÎ½Å¤¬34¡Á35¥¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×½Ð»ºÄ¾¸å¤Î¼Ì¿¿
¡¡11·î6Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¡¢YouTuber¡¦Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎRIHO¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î°ðÅÄÈþµª¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Î´ë²è¡ÖËÜ²»¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¡×¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¤¬¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÉáÃÊ¸À¤¨¤Ê¤¤ËÜ²»¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢É×¤Ç¤¢¤ë·Ý¿Í·ó°å»Õ¤Î¤·¤å¤ó¤·¤å¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯P¡Ê°Ê²¼¡¢¤·¤å¤óP¡Ë¤È¡¢ºÊ¤Ç¸µNMB48¤ÎµÜËÜÎ¤Êâ¡£Æó¿Í¤ÏµÈËÜºä46¤Ç½Ð²ñ¤¤2020Ç¯11·î¤Ë·ëº§¤·¡¢2022Ç¯7·î¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ò°é¤Æ´Ä¶¤äÂ¿Ë»¤ÊÉ×¡Ê¤·¤å¤óP¤ÏÈþÍÆ°åÎÅ¤òÀìÌç¤Ë½µ3¡Á4²ó°å»Õ¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡Ë¤È¤Î¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢µÜËÜ¤ÏÆó¿ÍÌÜ¡ÊÇ¥³è¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡µÜËÜ¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ÎÍ§¿Í¤¬Æó¿ÍÌÜ¤ò»º¤ß½ª¤¨¤¿¤êÇ¥³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤âÁá¤¯Æó¿ÍÌÜ»º¤Þ¤Ê¤¢¤«¤ó¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ·ë¹½¾Ç¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢É×¤ËÂÐ¤·¡ÖÆó¿ÍÌÜ¤¬Íß¤·¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤µ¡Ä»ä¡¢·ë¹½¤Ä¤ï¤ê¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤ä¤ó¡©¡×¤È¡¢²áµî¤ÎÁÔÀä¤ÊÇ¥¿±´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Ä¤ï¤ê¤¬¤Ò¤É¤¹¤®¤ÆÉÂ±¡¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë3»þ´ÖÅÀÅ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÂÎ½Å¤â34¡Á35¥¥í¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£µÜËÜ¤Ï¡¢Ç¥¿±¤«¤é½Ð»º¤Þ¤Ç¤ò¡Ö½Ð»º¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥È¥Ä¥¥È¥¦¥«¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢»º¤à¤Î¤â·ë¹½¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢½Ð»º¸å¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö°Õ³°¤È»º¤ó¤À¸å¤â1Ç¯¤°¤é¤¤¡¢¤Ê¤ó¤«¿É¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¤«¡¢·ë¹½ÉÔ°Â¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ°Â¤¬Â¿¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡ÖÌ¼¤È¤Î»þ´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ø¤ó¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤¿¤á¡¢Æó¿ÍÌÜ¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÊ¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÁÊ¤¨¤ò¼õ¤±¡¢¤·¤å¤óP¤Ï¡ÖÆó¿ÍÌÜ¤ò¼ÂºÝ»º¤à¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ê¼Â²È¤¬¡Ë¶á¤¯¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È¤½¤ì¤âÉÔ²ÄÇ½¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤·¤å¤óP¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢µÜËÜ¤Î´õË¾¤¹¤ëµþÅÔ¤Ø¤Î°Ü½»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµþÅÔ¤Ë²È¤òÇã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤·¤å¤óP¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¡Ö¤¹¤´¤¤Ç¥¿±¤¬¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢º£¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸½¼Â¤ËÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´Á³¤¢¤ë¡×¤È¡¢µþÅÔ°Ü½»¤¬¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£