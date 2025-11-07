着るだけで“疲労回復”！？【ワークマン】40・50代が狙いたい「機能性ウェア」

年々、疲れやすくなっている……。そんなミドル世代の味方になりそうな商品を【ワークマン】で発見。今回は、着るだけで疲労回復効果を期待できる「機能性ウェア」をご紹介します。日頃の疲れを軽減できそうな長袖シャツとロングパンツが登場。リラックスタイムを向上させたい人は、ぜひチェックして。

着るだけで疲労回復を期待できる機能性ウェア

【ワークマン】「レディースメディヒール（R）ルーム長袖シャツ」\1,900（税込）

公式オンラインストアで「一般医療機器の届け出をした疲労回復ウエア」と紹介されているこちらの商品は、遠赤外線の血行促進作用により、「筋肉のハリ・コリの緩和」「筋肉の疲れを軽減」できるのが特徴。着るだけで疲労回復効果を期待できる商品は、仕事や家事、育児に追われているミドル世代に優しく寄り添ってくれそうです。

じんわり温まって体がほぐれそうなルームパンツ

【ワークマン】「レディースメディヒール（R）ルームロングパンツ」\1,900（税込）

上記で紹介した長袖シャツと、同じ機能が備わっているロングパンツ。公式オンラインストアによると「まるで全身をじんわり温めているような心地よさでリラックス」できるとのこと。寒くなるこれからの季節、冷え性さんにもぴったりかも。ウエストゴムで楽ちん。何かと便利なポケット付きなのも嬉しいポイントです。

好きな色を選んでセットアップで着用可能

上記で紹介した長袖シャツとロングパンツは、写真のようにセットアップ風に着用可能。どちらも「とろけるような肌触りで、さらに滑らかな感触」（公式オンラインストアより）が特徴です。おうちで過ごすリラックスタイムの質が上がりそう。パープル・グレー・ブラックの3色展開。好きな色を組み合わせて、自分らしいスタイルを楽しんで。

リラックスタイムをサポートするルームソックス

【ワークマン】「レディースメディヒール（R）休足ケアルームソックス」\499（税込）

「メディヒール®に使用されている特殊な機能糸」（公式オンラインストアより）で作られたソックス。程よい着圧感で仕事や運動で疲れた脚を優しく引き締め、リラックスタイムをサポート。「肌に触れた瞬間から感じるとろける肌触り」と紹介されているように、1度履くと手放せなくなりそうです。

