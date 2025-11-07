著書「秒速で1億円稼ぐ条件」などで知られる実業家の与沢翼氏（42）が6日、X（旧ツイッター）を更新。自身のSNS婚活の詳細について言及した。

与沢氏は4月に覚醒剤の使用を告白。妻との協議離婚が成立したと発表した。その与沢氏が先月25日、「【彼女を募集します】今日から婚活アカウントに転身することにしました。若干批判が来そうですが、SNSを使って未来のお嫁さんを探すことにしたのです」と切り出した上で「条件は20代の独身女性」「ジャンルで言うとグラビアみたいな感じ」「生活費も全額出します」などとつづっていた。

与沢氏は「婚活の状況ですが、503名の方からご応募頂いて、125名の方に直接LINE送りました。さらに100名ぐらいはいいなと思ったけど対応の限界そうなのでいったん保留してます。ちなみに、今回は企画とかネタではなく真剣な話なので応募女性をSNSで公開したりとかはしません。個人情報も出さないです」と書き出した。

「これから最大125名の方と婚活していきますが、現状で既に多すぎた感じで、LINE送った方であっても最終的に全員とは会えないと思います。日本へ帰る11月21日〜12月9日まで1日も休まず全日夜ご飯です。積極的に日程を送ってくれた子から優先して入れただけですが、私から候補日を送るのを待ってくれてる子があと100人以上います。もし全員と一人ずつ夜ご飯した場合来年春ぐらいまでかかりそうです」と記述。

「とりあえず年内は日本に滞在して会えるだけ会ってみようと思っていますが、夜ご飯だけだと追いつかないので、昼間ミッドタウンとかでさくっとお茶する感じも追加しないとです」とつづった上で「既に3名会ってみましたが、タイの方でも、あと5名ほど会ってから日本へ帰ります」と報告。

「毎日フルコースディナーとなると、来月は途中で体壊れて入院とかしそう。やり方間違えてるかもしれませんが、まぁとりあえずやってみます」と力強く宣言した。