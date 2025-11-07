各駅停車症候群の「地獄」…あなたも予備軍かもしれない、全人口の15％が苦しむ「腸の病気」の恐るべき実態

【各駅停車症候群】という単語をインターネットで見たことはあるだろうか？

これは、電車で激しい腹痛に襲われて、トイレに駆け込んでもまた次の駅でも降りてトイレに行きたくなってしまう現代病のことだ。すぐに降りられない急行に怖くて乗れなくなることから、いつの間にか各駅停車症候群と名づけらたという。

各駅停車症候群の正式名称は過敏性腸症候群（IBS）

各駅停車症候群は正式名称ではない。正式には、過敏性腸症候群（IBS）という。

過敏性腸症候群（IBS）とは、腸に明らかな器質的異常（炎症・潰瘍・腫瘍など）が認められないにもかかわらず、腹痛や腹部不快感、便通異常（便秘、下痢またはその両方）を慢性的・再発性に伴う状態の総称のこと。

症状は排便によって改善または軽減する傾向が見られることが典型例で、ストレス・自律神経の変調・過敏な知覚応答・腸の運動異常・食生活・生活習慣といった複数要因が絡み合って発症・悪化すると考えられている。

何故この過敏性腸症候群（IBS）について、取り上げたかというと筆者（吉沢さりぃ）がまさに当事者であるからだ。

小さい頃からお腹が弱かったが、35歳をすぎたあたりから自分でも「少し異常ではないだろうか」と感じるくらいにお腹の調子が悪くなった。お酒の飲み過ぎや刺激物を摂取すれば当たり前に腹痛が起こるが、そういった物を一切摂取しなくても、急激な腹痛を感じることが多くなった。

高速に乗っている時、満員電車に乗って身動きが取れない時、仕事でトイレに行きにくい時、時間に厳しい人との待ち合わせに向かう時。「絶対にトイレに行けない！」「絶対に遅れたらいけない！」そういった時に必ずお腹が痛くなる。

特にひどくなったのは37歳の頃。

当時の筆者は中野坂上に住んでいたが、よく行っていた恵比寿まで行くのに1時間以上かかることもあった。丸の内線で新宿まで5分もかからないのに西新宿で1回降りて、山手線で各駅降りる。電車のドアが閉まると「痛い」気がして不安になる。そして、降りると少し落ちつくが「なんかお腹が痛いような気がする」のだ。

また特定の人との待ち合わせも「遅れたら怒られる」という不安感から、お腹が痛くなって結局遅れる。「毎回お腹が痛いなんておかしい」と言われ続けてきたが、そう攻められれば攻められるほど、お腹が痛くなり、トイレに行きたくなってしまうのだ。

不思議なのはこんなにお腹が弱いのに、仲が良い友人や気の知れた人と過ごすときは、いくらお酒を飲んでもトイレにすらいきたくならない。むしろ「全然トイレに行かないけど大丈夫？」と心配されていた。

ネットで色々と調べたところ、自分が過敏性腸症候群（IBS）だということがわかった。そして、いくつかの病院に行き薬も処方されたこと、当時の恋人と別れ引っ越したこと、人間関係の断捨離をしたことで最近は少しずつ改善されてきた。

驚いたことに、年々「実は私も過敏性腸症候群（IBS）っぽい…」という友人が増えたのだ。昔はとにかくトイレの心配をする筆者を「大袈裟な！」と笑っていた何人もが当事者になっていた。

「過敏性腸症候群（IBS）のことをもっと知ってほしい」

最近ではYouTubeやネット記事で過敏性腸症候群（IBS）や各駅停車症候群という単語を見る機会も増えて、興味関心も高まっているが、いまだにどうも理解されにくい病気だな、と感じる場面は多い。

そこで今回は、北海道の市中病院で働く総合診療医・家庭医であるのDrマンデリン先生こと外森悠医師にお話を聞かせてもらった。

まずはじめに過敏性腸症候群（IBS）が【各駅停車症候群】と呼ばれたキッカケについて聞いてみるとー。

「TVやメディアで聞くようになった俗称ですね。ここ数年でしょうか。医療業界では、この呼び名自体は一般的ではないですが。TVやメディアで取り上げるときにわかりやすいようにこういう俗称として呼ばれるようになったとは思います」

筆者は、ここ数年前よりも過敏性腸症候群（IBS）という言葉を目や耳にする機会が増えたと感じているが、実際のところは「そうでもない」と話す。

「未だに便秘や下痢に悩まされてた方を受診して『IBSですよ』とこちらからお伝えするケースが多いです。まだまだ広まっていないですね。病気というよりも『自分が弱いせいで…』と思ってしまう人が多い印象です」

何を隠そうマンデリン先生も過敏性腸症候群（IBS）の当事者なんだという。筆者も先生も当事者であるように、過敏性腸症候群（IBS）に罹患している人口はとても多く、その割合は「全人口の15%がIBSと言われている」そうだ。

「かなり多いですよね。1クラスに5人いる計算です。ただ自分自身がIBSだと知らない人、学校の先生や上司がこの病気に理解がなく、苦しんでいる人もすごく多いと思います。だからこそ僕はこの病気のことを1人でも多くの人に知ってほしいのです」

度重なる腹痛や下痢を訴えても「学校に行きたくないだけだろう」「仕事をサボりたいだけだろう」などと心無い声をかけられてしまうのも過敏性腸症候群（IBS）の特徴だ。

過敏性腸症候群（IBS）は心の弱さではなく“腸の病気”

「そもそも過敏性腸症候群（IBS）はストレスが一因で引き起こされる、腸の機能的な病気です。通常の検査では異常は出ることは滅多にありません。脳と腸の相関を脳腸相関といって情報伝達をしているんですが、脳がストレス状態になると、交感神経系という、私たちがドキドキするとか、息がちょっと早くなるとか、じっとり汗をかくとか。そういった交感神経が高ぶると腸の動きが影響を受けるんですね。動きが突然止まってしまうこともあれば、痙攣みたいにグルグル動いてしまって便意を催すとか。そういったストレスが自律神経に働いて、結果として腸に影響を及ぼしてしまっているんです」

続けて「食生活を変えたりストレスへの向き合い方を変えるだけでも、症状が良くなることはあります」と、マンデリン先生はいう。本人だけの問題ではなく周りの理解で良くあることもあるそうだ。

過敏性腸症候群（IBS）の診断基準については以下だ。

「直近の3ヶ月間で週に1回お腹が痛くなったら、絶対に病院に行ったほうがいいと思います。IBS以外にも明らかに何かが起きている可能性もあるので、まずは検査をしてみることが1番です」

そして具体的に何科に受診するのがいいのだろうか？

「内科、消化器内科、総合診療科でしょうか。IBSはメンタル面も大きく関わってくるので、心療内科で相談するのも良いでしょう。何科で受診するということよりも【何でも話せる自分に合った医師】を見つけることがすごく大切です。IBSはすぐに治る病気ではありません。医師と二人三脚で治療していく必要があります。『少し相談しにくいな…』『なんか気まずいな…』と感じる医師ではなく、気軽にどんなことでも相談できる医師を見つけることが大事です。あとは医師に言いにくいことを看護師に伝えてもらうとか、管理栄養士がいれば、IBSに詳しいので、食事のことなど相談しやすいと思います」

最後に、過敏性腸症候群（IBS）悩む人にマンデリン先生からメッセージをいただいた。

「たくさんの当事者の『どうやって乗り越えたのか』という意見を聞いたり、僕のYouTubeでも過敏性腸症候群（IBS）についてかなり詳しく説明しているのでぜひ見ていただきたいです。勇気を出して受診して相談できたことで、元の自分らしい生活を取り戻した患者さんもたくさんいます。お薬もかなり選択肢が増えています。やっぱり職場の上司と付き合いをバッサリきれないとかで、メンタルの面でもきついこともあると思います。そういう時は、うまく食事や生活、薬を使うことでコントール出来るので、それが自信に繋がって、メンタルの方も後から良くなってきます」

マンデリン先生は最後まで「諦めないでください」と繰り返した。

「繰り返しになりますが、これは自分のせいや、精神的な弱さのせいではありません。IBSは脳と腸の機能的な明らかな病気です。それをまず認識することが大切です。認識し、正しい治療をすることで元の人生を取り戻すことはできると信じてほしいです」

プロフィール／Drマンデリン先生こと外森悠医師

一般社団法人とまりぎケア 代表理事、総合診療専門医、新家庭医療専門医、認知症予防専門医、医師会認定産業医。総合診療医として日々の診療を行う傍ら、地域住民の誰もが気軽に立ち寄れる「居場所」づくりに関心を持っています。医療者が街へ出て、人々が「社会とのつながり」を自然に感じられるコミュニティデザインを通じて、孤立感を和らげ、楽しい交流の中で「気がついたら健康になっている」ような、自然な形でのWell-being（心身ともに健やかで、社会的にも満たされた状態）の実現を目指したいです。登録者86万人のYouTubeチャンネル『YouTube医療大学』にて予防医学に関する情報をわかりやすく発信中。

