元乃木坂46人気メンバーに話題の女子テニスプロも 美女たちの制服姿がかわいい！
学生時代の特権と言える学生服姿だが、映画やテレビドラマ、バラエティ番組の衣装として着用する機会が少なくないのが芸能人。ここでは、人気の女優やアイドル、タレント、グラビアアイドルの“かわいすぎる”制服ショットの数々を、彼女たちのインスタグラムからピックアップする！
【写真】女優にフリーアナにテニスプロも 美女たちの制服姿イッキ見！＜全13枚＞
■ 白石麻衣
『ぐるナイ』（日本テレビ系）の人気コーナー「ゴチになります26」にレギュラーメンバーとして参戦中の元乃木坂46の人気メンバー、白石麻衣は、制服を着用しての後ろ姿の1枚を公開。「夏服 #ゴチ」とコメントを添え、番組衣装の夏仕様制服を披露した。
涼し気なミニスカートで、ポニーテールをなびかせている白石の後ろ姿に、ファンからは「夏服もお似合い」「美しい後ろ姿」「めっちゃ制服似合ってる」「まだまだ高校生で行けますね」「女神」といったコメントが続々と寄せられている。
■ 森七菜
森七菜のスタッフ公式インスタグラムは、現在公開中の森の出演映画『秒速5センチメートル』からオフショットを公開。写真には、制服を着たショートヘアの森がカメラにピースを見せる様子や、撮影の合間の笑顔弾けるリラックスした姿も収められている。
森の制服姿に、ファンからは「超絶可愛い」「七菜ちゃん可愛い過ぎ」「かわいすぎる〜」といった反響が寄せられている。
■ 森香澄
タレントの森香澄は、今年4月期に主演したドラマ『年下童貞（チェリーボーイ）くんに翻弄されてます』（MBS）のクランクアップショットで制服姿を公開。森と超特急の柏木悠がダブル主演を務めた同作は、過去のトラウマのせいで本気で恋ができなかったヒロイン・今井花恋（森）が、恋愛経験ゼロの年下チェリーボーイ・堂前帝都（柏木）にほん弄されていくハートフルなラブコメディーだ。
森は「チェリほろ、ついに最終回です」「花恋と帝都のピュアな恋を是非、最後まで見届けてください」と呼びかけ、花束を持つ自身のクランクアップショットのほか、ダブル主演を務めた柏木との2ショットや、制服姿を含む劇中で披露したさまざまな衣装で写るショットを公開した。コメント欄には、「制服姿が可愛過ぎる」という声のほか、「最終回、最後まで見届けるね！」といった最終回を名残惜しむ声が多数寄せられている。
元天才子役の制服姿に絶賛の声「かわいすぎだわ」
■ 園田彩乃
昨年8月、オフに水色の水着姿をエックスに投稿して話題になったプロテニスプレイヤーの園田彩乃は30歳を記念して制作した、初のメモリアル写真集『彩−いろどり−』のオフショットとして制服姿を公開した。
園田は「写真集撮影ラスト 大目に見てね笑笑 スポンサーのカンコー学生服様に制服をお借りしました カンコー様ご協力ありがとうございました!!」と感謝をつづり、ミニスカートの制服姿を披露し、優しい笑顔でカメラの方を見つめている。ファンからは「めっちゃ可愛い」などの声が寄せられている。
■美山加恋
かつてドラマ『僕と彼女と彼女の生きる道』（カンテレ・フジテレビ系）などに出演した元人気子役で女優の美山加恋は、今年4月期に出演していたドラマ『三人夫婦』（TBS系）のオフショットを公開。同作は、孤独な堅物男が元カノとその彼氏の3人で結婚し、3人が互いに補い合い自分らしい幸せを見つけていく新感覚のホームラブコメディ。美山は、主人公・拓三（浅香航大）の会社の後輩・天満小夜を演じていた。
美山は視聴に御礼しながら「やんちゃな学生時代」と、ドラマのオフショットとして制服姿を公開。チェックのスカートにブレザー姿の美山が芝生の上でポーズを取っているほか、滑り台から降りてくる躍動感のあるショットも公開している。現在28歳の美山の制服姿に、コメント欄には「まだまだ制服いけるねっ」「制服姿かわいすぎだわ」「制服姿、まだまだ全然イケてますねー」といったコメントが寄せられている。
■ 梶原叶渚
人気YouTuber・カジサックとしても活躍する梶原雄太（キングコング）の長女で、昨年5月に女優デビューしている梶原叶渚は、今年7月期に磯村勇斗が主演したドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない 』（フジテレビ系）の第9話に出演。
写真では、セーラー服の役衣装姿でドラマの台本を掲げる梶原の姿が。コメント欄には「わー！！！！最高すぎる」と梶原のドラマ出演を喜ぶ声のほか、「セーラー似合う！」制服姿のかんちゃんだいすきすぎる」といった声も寄せられている。
引用：
「白石麻衣」インスタグラム（@m.shiraishi.official）
「森七菜スタッフ」公式インスタグラム（＠nana_mori_staff）
「森香澄」インスタグラム（＠mori_kasumi_）
「園田彩乃」インスタグラム（ayano_1006）
「美山加恋」インスタグラム（@miyamakaren）
「梶原叶渚」インスタグラム（@kanna_mame）
