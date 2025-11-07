『北方謙三 水滸伝』白洲迅、M！LK・山中柔太朗、宇梶剛士ら新キャスト27名一挙解禁！
連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』（WOWOW）より、。さらに、第4弾キャストとして、新キャスト総勢27名が一挙解禁された。
【写真】濱田龍臣、加藤清史郎、伊藤健太郎ら出演！ 宋江や晁蓋らとともに梁山泊を支える主要メンバー
本作は、巨匠・北方謙三の小説『水滸伝』を原作に、日本ドラマ史上“規格外”のスケールで描く叛逆の群像劇。主人公・宋江役の織田裕二をはじめ、反町隆史、亀梨和也、満島真之介、波瑠ら豪華キャストが集結。腐敗した世に抗う“はみ出し者”たちの闘いを、現代にも通じる「理不尽な権力への怒り」や「仲間との絆」とともに描き出す。
彼らが拠点とするのは、険しい山と湖に囲まれた自然の要塞・梁山泊（りょうざんぱく）。行き場を失った者たちが次々と集い、志のもとに結束し、巨大な国家権力へと立ち向かっていく。
このたび、宋江や晁蓋らとともに梁山泊を支える主要メンバー27名と、そのキャスト陣が解禁。
同志集めに奔走する僧侶・魯智深（ろちしん）役に金児憲史、九つの竜の刺青を持つ若き荒くれ者・史進（ししん）役に木村達成、特殊部隊・致死軍の総隊長・公孫勝（こうそんしょう）役に白洲迅、同じく致死軍の部隊長・石秀（せきしゅう）役に濱田龍臣、元漁師で塩の密売に携わる阮小五（げんしょうご）役に加藤清史郎、虎殺しの異名を持つ男・武松（ぶしょう）役に伊藤健太郎、塩の密売で梁山泊の資金集めを担う・盧俊義（ろしゅんぎ）役に宇梶剛士、その盧俊義に仕え、体術に優れた俊英・燕青（えんせい）役に山中柔太朗、梁山泊の頭脳である軍師・呉用（ごよう）役に野間口徹。
医術を追い求める天才医師・安道全（あんどうぜん）役に金田哲、元盗人で安道全の親友・白勝（はくしょう）役に柄本時生、梁山泊の頭領の一人である宋江の弟・宋清（そうせい）役に上地雄輔、食堂と妓楼の主人・曹正（そうせい）役に和田正人、梁山湖畔の料理屋の主・朱貴（しゅき）役に高橋和也。
そのほか、川島潤、有薗芳記、生田拓馬、林優大、嶋尾康史、市川知宏、朝井大智、酒井大成、栄信、嘉島陸、池田努、浜田学、ヤマダコウスケが出演。梁山泊に集結する多彩なキャラクターたちと、それを演じる豪華キャスト総勢27名が集結した。
さらに、映像配信サービス「Lemino」にて、同時配信されることも決定。「WOWOWプライム」での放送とあわせ、「WOWOWオンデマンド」、そして「Lemino」にて配信、視聴可能となる。
WOWOW×Lemino 連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』は、WOWOWにて2026年2月15日より毎週日曜22時放送・配信（全7話）。
【写真】濱田龍臣、加藤清史郎、伊藤健太郎ら出演！ 宋江や晁蓋らとともに梁山泊を支える主要メンバー
本作は、巨匠・北方謙三の小説『水滸伝』を原作に、日本ドラマ史上“規格外”のスケールで描く叛逆の群像劇。主人公・宋江役の織田裕二をはじめ、反町隆史、亀梨和也、満島真之介、波瑠ら豪華キャストが集結。腐敗した世に抗う“はみ出し者”たちの闘いを、現代にも通じる「理不尽な権力への怒り」や「仲間との絆」とともに描き出す。
このたび、宋江や晁蓋らとともに梁山泊を支える主要メンバー27名と、そのキャスト陣が解禁。
同志集めに奔走する僧侶・魯智深（ろちしん）役に金児憲史、九つの竜の刺青を持つ若き荒くれ者・史進（ししん）役に木村達成、特殊部隊・致死軍の総隊長・公孫勝（こうそんしょう）役に白洲迅、同じく致死軍の部隊長・石秀（せきしゅう）役に濱田龍臣、元漁師で塩の密売に携わる阮小五（げんしょうご）役に加藤清史郎、虎殺しの異名を持つ男・武松（ぶしょう）役に伊藤健太郎、塩の密売で梁山泊の資金集めを担う・盧俊義（ろしゅんぎ）役に宇梶剛士、その盧俊義に仕え、体術に優れた俊英・燕青（えんせい）役に山中柔太朗、梁山泊の頭脳である軍師・呉用（ごよう）役に野間口徹。
医術を追い求める天才医師・安道全（あんどうぜん）役に金田哲、元盗人で安道全の親友・白勝（はくしょう）役に柄本時生、梁山泊の頭領の一人である宋江の弟・宋清（そうせい）役に上地雄輔、食堂と妓楼の主人・曹正（そうせい）役に和田正人、梁山湖畔の料理屋の主・朱貴（しゅき）役に高橋和也。
そのほか、川島潤、有薗芳記、生田拓馬、林優大、嶋尾康史、市川知宏、朝井大智、酒井大成、栄信、嘉島陸、池田努、浜田学、ヤマダコウスケが出演。梁山泊に集結する多彩なキャラクターたちと、それを演じる豪華キャスト総勢27名が集結した。
さらに、映像配信サービス「Lemino」にて、同時配信されることも決定。「WOWOWプライム」での放送とあわせ、「WOWOWオンデマンド」、そして「Lemino」にて配信、視聴可能となる。
WOWOW×Lemino 連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』は、WOWOWにて2026年2月15日より毎週日曜22時放送・配信（全7話）。