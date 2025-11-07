窪田正孝がプペル役を続投！ 『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』来年3.27公開へ 特報解禁
『映画 えんとつ町のプペル』の続編となる『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』の公開日が、2026年3月27日に決定。前作に引き続き、窪田正孝がプペル役の声優を務めることが明らかとなった。併せて、ルビッチ＆プペルのエモーショナルなティザービジュアル、特報映像も解禁された。
【動画】ルビッチが迷い込んだ異世界と、そこで出会うキャラクターたちが初披露！ 『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』特報
2020年に大ヒットを記録し、日本アカデミー賞ほか、海外30以上の映画祭を魅了し、国内動員196万人の大ヒットを記録したオリジナルアニメーション『映画 えんとつ町のプペル』の最新作。
原作累計発行部数は超異例の75万部を突破し、ミュージカル、歌舞伎、バレエへなど、多岐に広がり続ける「プペル」の世界。最新作は前作同様、製作総指揮・原作・脚本を西野亮廣が、監督を廣田裕介が、アニメーション制作をSTUDIO4℃が担当した。また、主人公・ルビッチ役の声優には、過酷なオーディションの中、満場一致で主人公の座を勝ち取った永瀬ゆずなが務める。
前作でプペルの声を担当した窪田が、今作でもプペル役を続投することが決定。最新作で再びオファーを受けた時の気持ちを、窪田は「西野さんからプペルや作品への熱い想いをずっと聞いていたので、最新作で僕もまたプペルに会えるとうかがった時は、純粋に嬉しかったです」と述べている。
約5年ぶりにプペルを演じるにあたって、感覚を取り戻すのに苦労はなかったと言うが、「やっていく中で、新しいルビッチとプペルのキャラクターがどんどん明確化してきて、2人の絆が深まるように、奥行きがどんどん深くなっていきました」と収録時の様子を振り返った。
永瀬は「今回が声優初挑戦なので緊張していたのですが、窪田さんが、お芝居をする上での気持ちの流れを事前にすり合わせてくださったので、楽しく収録ができました」と話し、互いに助け合いながら収録に挑んだようだ。
また、今作は、前作で離れ離れになってしまったルビッチとプペルが、もう一度会うまでの物語が描かれる。そんな作品について、「大好きなプペルにもう一度会うために、怖いことも乗り越えて頑張るルビッチの姿を見て、たくさんの人に元気になってほしいです」（永瀬）、「“信じて待つ”ことが大きなテーマになっています。ルビッチやプペルが起こす奇跡のようなものが胸に刺さる作品がバージョンアップして帰ってきたので、是非劇場で体感してほしいです」（窪田）と力強くコメントを残した。
特報映像は、森の中にたたずむルビッチの「先に進んじゃったら、大切な人が帰ってくる場所がなくなっちゃうから！」という切ない叫び声から始まる。そして隣には、本作から登場するルビッチの相棒モフが心配そうに見つめている。さらには、プペルの後ろ姿とともに「もう一度、会いたい」というメッセージが重なり、本作で描かれる大きなテーマを感じることができる。
そして、前作で感動のシーンを歌い上げたロザリーナの主題歌とともに、歯を食いしばって翼のついた乗り物のペダルを漕ぐルビッチなど、本作での新たな冒険を予感させるシーンが描かれる。さらには、真っ赤な髪に水色とオレンジの飾りを身にまとった女性や、ルビッチが操縦する飛行機の後ろに乗る緑色の目の女性など、新たなキャラクターも登場し、一体どんなキャラクターなのか？ 期待も高まる特報となっている。
ティザービジュアルは、ルビッチとプペルが大きな時計の針の上にいるカット。背中を向け長針に乗ったプペルと、その姿を後ろから見上げる短針の上に立つルビッチ。長針が進み離れていくプペルを見つめるルビッチは、前作で離れ離れになってしまった2人の運命をエモーショナルに表現している。時計盤の奥には、時を支配する謎の異世界「千年砦」のシルエットが浮かび、「もう一度、君に会いたい」というメッセージが、ルビッチの想いを力強く描く。
なお、11月21日からメイジャー、MOVIE WALKER STORE、アニメイトにて、ムビチケ前売券の発売が決定。
イラストは西野自らが手掛け、主人公・ルビッチと新たな相棒・モフ、そして「千年砦」のネズミたちが描かれている。ルビッチの背中には、劇中のキーアイテムの時計が。キャラクターたちの表情が可愛らしく表現され、ストライプの背景がポップさを演出している。さらに「＠Loppi限定グッズ付ムビチケコンビニ券」も取扱予定だ。
『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』は、2026年3月27日全国公開。
永瀬、窪田のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■永瀬ゆずな（ルビッチ役）
今回が声優初挑戦なので緊張していたのですが、窪田さんが、お芝居をする上での気持ちの流れを事前にすり合わせてくださったので、楽しく収録ができました。今回のルビッチは大好きなプペルにもう一度会うために、怖いこともあるけど、色々な事を乗り越えて頑張っていくので、そんな頑張るルビッチを見て、たくさんの人に元気になってほしいです。
■窪田正孝（プペル役）
西野さんからプペルや作品への熱い想いをずっと聞いていたので、最新作で僕もまたプペルに会えるとうかがった時は、純粋に嬉しかったです。前回から5年経っているという感覚はなく、短い収録時間の中でもすごく濃密な時間を過ごしました。やっていく中で、新しいルビッチとプペルのキャラクターがどんどん明確化してきて、二人の絆が深まるように、奥行きがどんどん深くなっていきました。今回は“信じて待つ”ことが大きなテーマになっています。ルビッチやプペルが起こす奇跡のようなものが胸に刺さる作品がバージョンアップして帰ってきたので、是非劇場で体感してほしいです。
