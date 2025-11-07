サラリーマンが「ヌード撮影」で性欲解消…令和ではあり得ない”昭和30年代”独身男性の必死過ぎる姿に「思わずドン引き」

いまや検索ひとつで刺激的な画像や動画にすぐ届く時代だ。そんな現代に生きていてふと気になる---インターネットどころかビデオテープすらなかった頃、未婚男性たちはどうやって性的欲求に折り合いをつけていたのだろう。

高度経済成長の黎明、街が色づき始めた1959年（昭和34年）の男たちが勤しんだ〈性の娯楽〉とはなんだったのか。『週刊現代』1959年5月17日号の記事より再編集して、令和の我々には少し風変わりな「昭和の風俗事情」をご紹介する。

※本文には、当時の社会背景を反映した、現在では不適切とされる表現が含まれます。資料としての価値を尊重し、原文のニュアンスを保ったうえでお届けします。

“芸術”の名を借りた性の現場

独身男性の性的発散の一つにヌード撮影というのがある。

二十分で二百円、カメラ借料五十円、安いサラリーの独身男性には手頃な場所だ。カメラがない時とか、借りるのが惜しい時には画用紙を借りて写生という手もあるというから便利なもの。“芸術”に名を借りた安直な性の処理法とでも言おうか。

“ゲイジュツ”ともなれば、どんな恥しいポーズでも、目と鼻の先きで全裸の女性がジッと我慢してとってくれる。中にはポーズをつけると称してあちこちこの裸身の女性にふれたり出来る。

ヌード撮影会は都会だけでなく地方でも盛ん。最近、ある地方の中学校の講堂を借りて行われた撮影会の時には、カメラを持ったことのない男性がたくさん押しかけたのはもちろんのこと、宿直の先生までが仕事もそこそこにやって来たという。

ヌード撮影より一歩濃厚なもの

ヌード撮影より一歩濃厚なものにトルコ風呂（ソープランド）がある。

この場合は、男性は自分の全裸を殆んど全裸に近い女性の前にさらす楽しみに加えて、トルコ嬢が裸身の肌をすり合わせるようにして全身のマッサージをしてくれる。場合によっては、オナニーの手助けをしてくれないものでもない。

このために、トルコ風呂に通いつめている独身男性もかなりいるということである。

※編集者註：本記事（1959年）の頃のトルコ風呂は性接待を伴わないことが多く、単に女性の垢すり師が個室で男性を洗体・マッサージをする入浴施設を指していた。性風俗店としての側面が加速したのは1964年以降のこと。1984年に「ソープランド」に改名された。

もとの赤線地帯（警察によって売春が半ば公認されていた特殊飲食店街のこと 本記事の段階ではすでに廃止されている）の中にも、こんな情勢を見ていち早くトルコ風呂に転業したところもあるようだ。新宿とか浅草に最近になって増えてきたトルコ風呂の中にはずいぶんいかがわしい所もあるという話も聞く。

しかし、トルコ風呂は一回五百円以上はするから安サラリーマンはそうそう行けない。

恋人のない独身男性の最後の性の処理法は、モグリ売春の利用である。

「赤線は消えても女は消えない」と言われて、売春地帯のその後を探ったルポが、最近のジャーナリズムをにぎわしているが、とにかく表面に出なくなったのは確かなこと。結婚相談とか観光案内に名を借りたコール・ガールの組織に生きつづけているのが、今日の売春の実態だと言えよう。

探訪心に富み、ふところのあったかい時の独身男性が、時々このコール・ガールとの愛のひとときを楽しむことがあるらしい。しかし、うっかりするととんでもないワナにひっかかってお金を巻き上げられたりすることもあるから注意が肝心である。

「お腹が痛い」と「風俗街の病院」を訪れた14歳少女が受けていた、あまりにむごい性暴力と、その後に待ち受けていた「驚きの結末」