エバン・フィリップスが自身のインスタグラムで報告

米大リーグで2年連続のワールドシリーズ（WS）制覇を達成したドジャースに朗報が飛び込んできた。5月に右ひじの痛みにより故障者リスト（IL）入りしたままシーズンを終えた救援右腕エバン・フィリップス投手が、キャッチボールを再開する姿を自身のインスタグラムに投稿。現地ファンからは歓喜の声が上がっている。

上下青のトレーニングウェアに身を包み、ドジャースタジアム内で、感触を確かめるように腕を振った。フィリップスは現地5日の投稿として自身の公式インスタグラムに「投球記録1日目！！ 2026年への道のりが今始まった」と記して、リハビリ開始の模様を投稿している。

過去2シーズンではクローザーを務めることも多かった右腕は今季、右ローテーターカフの痛みによりIL入りして開幕を迎えた。4月19日（同20日）に昇格し、7試合に登板、防御率0.00、1セーブを記録していたが、5月7日（同8日）に再びIL入り。6月中にはトミー・ジョン手術を受けていた。

この朗報には現地のドジャースファンも喜びのコメントを寄せている。

「戻ってくるのが待ちきれない」

「来年のブルペンには君が必要だ！」

「大きな一日だ！」

「ドジャースのレジェンドが戻ってくる」

「最高だ！」

「これが見たかった姿だ」

今季のドジャースはWS制覇を果たしたものの、救援陣に不安を残した。ブルペン陣を再建する中で、フィリップスの復帰も期待されている。



（THE ANSWER編集部）