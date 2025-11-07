小久保、北野、後藤の3人が初招集となった

日本サッカー協会（JFA）は11月6日、キリンチャレンジカップ2025に臨む日本代表（SAMURAI BLUE）メンバーを発表した。

14日にガーナ代表（豊田）、18日にボリビア代表（国立）と対戦するなかで、初招集が3人。三笘薫（ブライトン）、伊東純也（KRCヘンク）といった両翼が不在のなか、11月シリーズで各選手がどのポジションで起用されるか予想する。

GKには鈴木彩艶（パルマ）、早川友基（鹿島アントラーズ）の常連組に小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン）が初招集。鈴木彩は直近のリーグ戦で持ち前のロングキックからゴールを演出しているだけに、攻撃につながるプレーにも期待したい。

最終ラインでは、DF板倉滉（アヤックス）が復帰。DF陣ではいまだに負傷者が多いが、10月シリーズではDF鈴木淳之介（コペンハーゲン）が存在感を見せた。ブラジル戦では、試合後に南野拓実（ASモナコ）と、上田綺世（フェイエノールト）がMVPに指名する活躍ぶり。所属するコペンハーゲンでもUEFAチャンピオンズリーグに出場するなど、着実に経験を積んでいる。

中央のセンターバック（CB）は渡辺と谷口が候補。右CBには板倉と、10月シリーズで出場のなかったDF安藤智哉（アビスパ福岡）が海外組に割って入ることができるか。左CBは瀬古歩夢（ル・アーヴル）と鈴木淳が競うことになりそうだ。

これまで継続して招集されていた長友佑都（FC東京）、望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）が天皇杯準決勝を控えているためメンバー外に。特に長友については森保監督も「彼の不在は大きい」と認めたが、「全ての選手がリーダーシップを発揮するいい機会」と各選手の奮起を促した。

中盤では負傷のため10月シリーズの参加を見送ったキャプテンの遠藤航（リバプール）が復帰。ダブルボランチは遠藤、鎌田大地（クリスタル・パレス）、田中碧（リーズ）、佐野海舟（マインツ）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）の中から組み合わせか。鎌田はクリスタル・パレスでボランチとしてチームの中心的選手になっており、9月のプレミアリーグ月間最優秀選手の候補にも選ばれた。日本代表としても鎌田のボランチ起用が増えており、招集外が続く守田英正（スポルティング）を含めて、熾烈なポジション争いになりそうだ。

ウイングバック（WB）では三笘が10月シリーズに続いて招集外で、伊東も怪我のため不在に。左WBは中村敬斗（スタッド・ランス）と前田大然（セルティック）、右WBには堂安律（フランクフルト）、19歳でメンバー最年少の佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）と、DFとして招集された菅原由勢（ブレーメン）がこのポジションで絡んでくるか。

10月シリーズのパラグアイ戦後に負傷の影響でチームを離脱した前田は直近のカップ戦で延長後半10分までプレー。ゴールは奪えなかったがコンディションも上がってきている。E-1選手権以来のメンバー入りとなった佐藤は、2列目のシャドーでもプレーが可能。日本代表の最年少ゴール記録（元日本代表・金田喜稔氏の19歳119日）の更新を狙えるだけに、初ゴールという結果にも期待をしたい。

そして、初招集となった北野颯太（ザルツブルク）は2列目での起用が濃厚だ。現在21歳で、今年6月にセレッソ大阪からザルツブルクに移籍をして海外初挑戦。リーグ開幕戦からスタメンを勝ち取り、即ゴールを決めると、ここまで10試合で4ゴール2アシストを記録。欧州でも結果を残していたなかでの初選出となった。

森保監督は会見で北野について、これまでシャドーで出場してきた南野拓実（ASモナコ）、久保建英（レアル・ソシエダ）らの主力組に「割って入れる」と評価。C大阪に所属した時から「確実に成長している」と期待を寄せる。負傷から復帰したばかりの久保については「プレーのキレ自体は間違いなくあった」と直近のコンディションを見たうえで判断したと明かした。

そして1トップには上田綺世（フェイエノールト）、小川航基（NECナイメヘン）と初招集の後藤啓介（シント＝トロイデン）。初招集の後藤は今季のリーグ戦で第3節から11試合連続で出場中。森保監督は後藤について、シント＝トロイデンでスタメンを勝ち取ったことを評価し、「運動量が多く、攻守に関わって最後に点を取れるのが彼のいいところ」と太鼓判を押す。

10月の2試合では、町野修斗（ボルシアMG）が後半途中から投入され、2トップのオプションが増えた。4人のなかから1トップだけではなく、2トップでの同時起用の可能性も大いに考えられる。

森保監督にとって18日のボリビア戦が記念すべき代表通算100試合目となる。本格的なオプションになりつつある2トップや、初招集メンバーの起用法にも注目しながら、年内最後となる連戦をいい形で終えられるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部・上原拓真 / Takuma Uehara）