”国策銘柄”に化けた造船関連株の「死角」…政府の関与がアメリカの造船業の衰退を加速させた

いま、日本の造船業界に投資家たちが熱視線を注いでいる。

きっかけは、業界団体による3500億円の設備投資の表明だ。10月23日の自民党の関連会議で団体トップがその詳細を説明すると報じられるや、造船関連株が軒並み急騰した。

例えば、内海造船の10月29日の株価は1万8450円（以下、いずれも終値）で、22日の1万910円から約1.7倍も上昇している。船舶用エンジンを製造する赤阪鐵工所の株価も同期間で3455円から5540円と約1.6倍の急伸を見せた。

高市早苗総理が掲げる17の戦略分野の一つに「造船」が含まれているのも追い風だ。官民の重点投資が期待されている。

こうした状況下、中心的な役割を果たすとされるのが、ジャパンマリンユナイテッド（JMU）を子会社化した今治造船だ。同社は造船工程の共通化や生産性向上に取り組み、国内造船体制の再構築を目指す。

造船業が衰退したアメリカの現状と今後の関係性、そしてアメリカに学ぶべき“教訓”について、多摩大学特別招聘教授の真壁昭夫氏が解説する。

トランプは中国を警戒

今治造船は関連企業との連携強化に合わせて、政府に産業支援基金の創設、税制面の支援、人材獲得と育成、そして労働法令の見直しを求めた。

さらに、船舶の原材料である、鋼材の内外の価格格差の是正も要請した。10月23日の要望書では、わが国の船価が 中国勢より2 割程度高いとされる要因の一つに、建造コストの 3 割程度を占める鋼材の価格差があると指摘している。

こうした要望は、米国の政策に対応するためでもある。

今年10月から、トランプ政権は中国で建造された船舶、および中国企業が保有・操業する船から入港手数料を徴収し始めた。バイデン前政権も中国の船舶建造、海運シェアの急上昇を危険視し、中国製船舶への関税賦課や港湾使用料の徴収を重視していた。造船分野でも米国の対中危機意識は鮮明だ。

アメリカには日本が必要？

トランプ政権は、造船分野での投資の積み増し、製造技術の移転などで高市政権に協力を強く求めるだろう。

米国の造船能力は中国の200分の1とされ、それ以上の格差を指摘する声もある。世界の覇権国の地位を米国が維持するために、航空母艦やイージス艦などの建造、修理・改修、タンカー建造と運行能力の向上は欠かせない。

ただ、人件費が高く、製造分野で熟練労働者、職人が枯渇した米国が、とのように人材を育成できるかは不透明だ。しかも、造船所一つ建設するのに少なくとも数年、そこから船舶を新造するのに3年程度の時間を要する。

国内の造船分野で人手が不足し、造船所の規模で中国や韓国との差が開く中、今治造船や川崎重工、日本製鉄、住友重工などの関連企業は、時間をかけてトランプ政権の要求や圧力に対応することになるだろう。

わが国の産業競争力の向上に向けて、造船、海運、関連分野の底上げは重要だ。

そのためには、政府の支援は避けて通れない。現在、政府・自民党は、国立の造船所を建設して今治造船などの民間企業に貸し出すことを検討している。2035年に建造量を現在の2倍の1800万総トンに引き上げる目標も掲げた。

こうした政府支援は必要だ。しかし政府の関与が強くなると、民間の創意工夫や、リスクに対する繊細な感度が損なわれることも懸念される。

アメリカの失敗を教訓に

米国が造船分野で競争力を失ったのは、自国の貿易に使う船舶建造は国内で行うよう義務付け、保護した“商船法（1920年）”の影響が大きいといわれている。

これによって、米造船業の経営管理は野放図になり、結果的に経営体力を喪失。1981年にレーガン大統領が造船分野の補助金政策を終了した結果、艦船を建造する国営のノーフォーク海軍造船所などが当時辛うじて残っている。

わが国は米国の教訓を活かし、資金は出すものの、経営管理は民間経営者の才覚にゆだねるべきだ。

大手企業が造船分野から撤退する中で、今治造船や常石造船は自力で買収を行い、事業を拡大して生き残った。今こそ経営者のセンスを重視して産業振興に取り組む時だろう。関連企業の経営者には積極的に設備投資や新技術の実用化に取り組んでもらいたい。

昨年、韓国企業のハンファは、米海軍の艦艇建造や修理を行うフィリー造船所を買収した。李在明（イ・ジェミョン）大統領は、ハンファの買収を対米投資の成果として扱い、トランプ政権との信頼関係を深めようとしている。

高市首相はこうした先例を参考にすればよい。それと同時に、政府は造船関連企業のアニマルスピリッツ向上もサポートすべきだ。

国内造船業を再興し、日本経済の活性化を目指す政府や関連企業にとって、悠長に構えている時間は残されていない。

