息子「ママと一生一緒にいる」でもママが先に年を取るよ？「だったら──」息子が『導き出した答え』にクスッ

「大きくなっても、ママとずっと一緒に暮らす！」と決意する筆者の幼い息子。しかし、ママが先に年を取るということを教えると、息子は真面目な顔に。ついに息子が考え、導き出したのは、新しい未来の自分の職業。思わず笑ってしまった、愛情深い母子の楽しい会話を紹介します。

大きくなったら

将来息子がどんな道を選ぶかなんて、今はまだわかりません。けれど、「ママと一緒にいたい！

」と、未来を真剣に考えてくれるその姿が、たまらなく嬉しかったです。

そんな子どもの可愛い“愛”を感じられる今を、もっと大切にしたいと改めて感じたのでした。

【体験者：30代・筆者、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：あすおかあすか

FTNコラムニスト：K.Matsubara

15年間、保育士として200組以上の親子と向き合ってきた経験を持つ専業主婦ライター。日々の連絡帳やお便りを通して培った、情景が浮かぶ文章を得意としている。

子育てや保育の現場で見てきたリアルな声、そして自身や友人知人の経験をもとに、同じように悩んだり感じたりする人々に寄り添う記事を執筆中。ママ友との関係や日々の暮らしに関するテーマも得意。読者に共感と小さなヒントを届けられるよう、心を込めて言葉を紡いでいる。